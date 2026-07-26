Mariano Werner aseguró que tendrá un auto nuevo para la Copa de Oro del TC

Mariano Werner proyecta estrenar un Ford Mustang 0 km en el inicio de la Copa de Oro del Turismo Carretera. La nueva unidad está siendo construida en su taller de Paraná y podría incorporarse para disputar la etapa decisiva de la temporada.

El Mustang que utiliza actualmente pasaría a manos de Juan Tartaglino, piloto del TC Mouras que compite dentro de la estructura del entrerriano. La operación estaría vinculada con el posible ascenso del corredor al TC Pista.

“Es muy posible que este auto sea vendido a la familia Tartaglino, que compite en el equipo en el TC Mouras. Rápidamente pondremos en pista el nuevo”, anticipó Mariano Werner sobre el movimiento previsto dentro de su estructura a SoloTC.

Las pruebas realizadas en La Plata

El equipo comenzó a trabajar en la configuración del próximo Mustang durante una prueba realizada en el autódromo de La Plata antes de la fecha de Posadas. La jornada fue utilizada para evaluar elementos que podrían trasladarse posteriormente a la nueva unidad.

Werner explicó que los ensayos permitieron despejar dudas sobre el funcionamiento del vehículo actual y comprobar distintas alternativas. Algunas de las soluciones encontradas podrán aplicarse de inmediato, mientras que otras quedarán reservadas para el auto en construcción.

“Tengo el deseo de poder poner un auto nuevo en pista”, reconoció el piloto paranaense. Según detalló, el objetivo de la prueba fue identificar los puntos positivos del Mustang actual y definir qué características podría incorporar el próximo modelo.

El plazo para concretar el estreno

La Asociación Corredores Turismo Carretera establece que los pilotos clasificados a la Copa de Oro pueden estrenar una unidad hasta el comienzo del minicertamen. La primera fecha de esa instancia está programada para el 12 y 13 de septiembre en San Luis.

Con ese plazo como referencia, Mariano Werner y su equipo avanzan en el armado del nuevo Ford Mustang. La estructura se encuentra en el taller del piloto desde finales de 2025 y ahora recibe los componentes seleccionados a partir de las pruebas realizadas.

El cambio estará sujeto a la evolución de la construcción y a la clasificación del entrerriano a la Copa de Oro. Si el proyecto se completa dentro de los tiempos previstos, Werner afrontará la definición del campeonato con un vehículo completamente nuevo.