Mariano Werner analizó su rendimiento en Posadas y ya piensa en San Juan

Mariano Werner destacó el funcionamiento de su Ford Mustang tras finalizar sexto en la final del Turismo Carretera en Posadas. El entrerriano sumó puntos importantes para el campeonato y también opinó sobre el crecimiento de Mercedes-Benz en la categoría.
Mariano Werner cerró un fin de semana positivo en la octava fecha del Turismo Carretera, disputada en Posadas, donde finalizó sexto en la competencia final y sumó unidades valiosas de cara al cierre de la Etapa Regular. El piloto entrerriano destacó el rendimiento de su Ford Mustang y aseguró que el objetivo ahora será mantener la evolución para afrontar la próxima presentación en San Juan, que tendrá un formato especial.
El tricampeón de la categoría analizó su desempeño luego de una carrera en la que logró avanzar posiciones y mantenerse dentro del lote de protagonistas, resultado que le permitió ubicarse octavo en el campeonato, a 50 puntos del líder, Jonatan Castellano, y con una ventaja de 14 unidades sobre Ignacio Faín, quien actualmente marca el límite de clasificación a la Copa de Oro.
En diálogo con SoloTC, Werner realizó un balance favorable del paso por el circuito misionero. “Si bien (Julián) Santero fue el mejor con lastre, nuestro funcionamiento fue bueno. Hay que seguir trabajando y pensar en una carrera larga como va a ser San Juan”, expresó el piloto paranaense.
Un fin de semana con buenos puntos para el campeonato
Werner había clasificado en el undécimo puesto, a 579 milésimas de Otto Fritzler, quien se quedó con la pole position a bordo de un Mercedes-Benz. Posteriormente terminó tercero en su serie, aunque generó preocupación cuando su auto debió ser remolcado hacia los boxes al finalizar la competencia clasificatoria.
Sin embargo, el entrerriano aclaró rápidamente que el inconveniente no revestía gravedad. “Fue solamente un cable que se había desenchufado y nada más”, explicó.
En la final partió desde la octava posición y, tras completar los 25 giros, cruzó la bandera a cuadros en el sexto lugar. El resultado le permitió sumar puntos importantes cuando restan apenas dos fechas para completar la Etapa Regular, una de las cuales será la competencia especial de San Juan, prevista para el 2 de agosto, con mayor cantidad de vueltas, grilla definida por sorteo y detenciones obligatorias en boxes.
La actualidad de las marcas y el crecimiento de Mercedes-Benz
Además de evaluar su rendimiento, Werner analizó el presente competitivo de las distintas marcas dentro del Turismo Carretera y consideró que las condiciones climáticas tuvieron una incidencia importante durante la clasificación disputada en Posadas.
“Hay modelos y marcas con distintos funcionamientos, pero creo que lo de la clasificación fue relativo. El grupo que se metió adelante fue el de Nico (Bonelli), (Emiliano) Spataro y (Facundo) Ardusso por la condición del clima. Christian (Ledesma) estuvo muy bien, pero no un (Agustín) Canapino que es referente, o un (Valentín) Aguirre. Es difícil separar la cuestión climática de ese momento”, sostuvo.
El piloto también fue consultado sobre el crecimiento de Mercedes-Benz, marca que dominó el fin de semana en Posadas y que para muchos competidores comienza a perfilarse como la referencia de la categoría.
“Han funcionado bien, creo que Otto (Fritzler) acá ha mostrado siempre un buen nivel. Me asustaría si hubieran hecho el 1-2-3, pero por supuesto que es un equipo y una marca que está firme y con buen apoyo. Lo económico no es menor y está bien que eso pase”, afirmó.
La marca alemana se quedó con todos los puntos en juego durante la fecha disputada en Posadas gracias a la actuación de Otto Fritzler, quien además escaló al segundo puesto del campeonato, a apenas 16 unidades de Castellano. Mientras tanto, Werner buscará mantener la regularidad mostrada en las últimas carreras para llegar en zona de clasificación a la Copa de Oro y continuar en la pelea por un nuevo título del Turismo Carretera.