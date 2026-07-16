“Si ustedes disfrutan, nosotros somos felices”: el mensaje de Di María a la Selección Argentina

Ángel Di María compartió un emotivo mensaje dedicado a la Selección Argentina después de la victoria ante Inglaterra y la clasificación a la final del Mundial 2026. El exintegrante del equipo nacional siguió el partido desde afuera y expresó su reconocimiento hacia quienes fueron sus compañeros durante los últimos años.

El futbolista de Rosario Central reaccionó mediante diferentes publicaciones en su cuenta de Instagram. Primero acompañó los minutos decisivos del encuentro con mensajes breves y, después de la remontada, escribió una extensa carta para agradecerle al plantel.

“Vamos. Vamos Argentina. Vamos. Un pasito más”, publicó durante el partido. Tras el triunfo, agregó: “Y era con juego, con corazón, con el alma. Gracias Selección. Gracias chicos. Gracias”.

El agradecimiento de Di María

En una de sus publicaciones, Di María aseguró que los argentinos ya no pueden exigirle más resultados a esta generación. “No podemos pedirles más nada. Solo tenemos que agradecerles cada día de nuestras vidas lo que hicieron por el fútbol y por el pueblo argentino”, expresó.

El exdelantero sostuvo que los últimos años estuvieron marcados por conquistas y momentos que cambiaron la relación entre los hinchas y la Selección Argentina. “Llevamos unos cinco o seis años de gloria, de pasión, de vivir momentos únicos y es gracias a ustedes”, manifestó.

El mensaje de Di María.

También destacó la manera en que el grupo afrontó la presión que había acompañado al equipo durante los años anteriores. Según señaló, los futbolistas comprendieron el significado de representar al país y no se vieron condicionados por la exigencia acumulada.

“No se achicaron ante esa mochila”

“Una generación de chicos que supo lo que es vestir la camiseta de la Selección, que no se achicó ante esa mochila pesada que venía de hace años”, escribió Di María.

La referencia estuvo vinculada con el período previo a las conquistas recientes, cuando Argentina acumulaba finales perdidas y atravesaba una extensa etapa sin títulos en la categoría mayor.

Argentina jugará la final del Mundial.

Di María formó parte del proceso que logró revertir esa situación. Integró el plantel campeón de la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar, antes de finalizar su etapa en el conjunto nacional.

La emoción por la victoria ante Inglaterra

Durante la semifinal, el rosarino también compartió su reacción al gol que definió la victoria argentina. “Qué hermosa locura. Qué lindo es ser argentino”, escribió después de la remontada.

La Selección Argentina consiguió el pase a la final tras revertir el resultado frente al conjunto inglés. La clasificación le permitirá disputar por segunda edición consecutiva el partido decisivo de una Copa del Mundo.

“Yo solo quiero decirles muchas gracias por una nueva final y por todo lo que les dan a los argentinos”, agregó Di María en la parte final de su carta.

El deseo antes de la final

El exjugador cerró su mensaje con un pedido dirigido al plantel encabezado por Lionel Scaloni. “Sigan disfrutando, que si ustedes disfrutan, nosotros somos felices”, afirmó.

Aunque ya no integra el equipo, Di María continúa acompañando públicamente cada presentación y mantiene un vínculo cercano con varios de los futbolistas que disputan el Mundial.