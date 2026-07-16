“Nogoyá es una ciudad de fe": festejos patronales en honor a la Virgen del Carmen

La ciudad de Nogoyá celebra este 16 de julio el 244° aniversario de su fundación y la Fiesta Patronal en honor a Nuestra Señora del Carmen, una de las celebraciones religiosas más convocantes de Entre Ríos. Desde las primeras horas de la mañana, vecinos, peregrinos y visitantes participan de las distintas actividades litúrgicas y culturales organizadas para conmemorar una fecha que combina historia, identidad y fe.

La jornada continuará con la misa solemne concelebrada en la Basílica Santuario Nuestra Señora del Carmen, presidida por el arzobispo de Paraná, monseñor Raúl Martín, y contará con la presencia de autoridades provinciales, municipales y numerosos fieles. La ceremonia estará acompañada por el Coro Polifónico de Nogoyá.

"Hoy no es solo una fecha religiosa para la ciudad, sino que es la fiesta del pueblo. Es el cumpleaños de Nogoyá", destacaron durante la cobertura de la celebración.

Una ciudad que nació junto a la Virgen

Hace 244 años, la construcción de una sencilla capilla dedicada a la Virgen del Carmen dio origen al poblado que luego se transformaría en la actual ciudad de Nogoyá.

Desde entonces, la imagen de la patrona ocupa un lugar central en la vida de la comunidad y cada 16 de julio miles de personas llegan para agradecer, pedir y participar de las celebraciones.

Entre los fieles se encontraba Aníbal, vecino de la ciudad, quien compartió el significado de la fecha. "Es el festejo más grande. Hoy voy a pedir tres deseos a la Virgen. Siempre me ayudó y siempre me escucha", expresó emocionado.

Una jornada marcada por la fe y la tradición

Las actividades continúan por la tarde con la tradicional procesión por las calles de la ciudad, encabezada por la imagen de la Virgen del Carmen.

Posteriormente se realiza el desfile tradicionalista, uno de los momentos más esperados de la programación, con la participación de más de 300 jinetes de agrupaciones gauchas, representantes de instituciones locales, de fuerzas de seguridad y autos antiguos.

El intendente de Nogoyá, Bernardo Schneider, destacó a Elonce el significado de la celebración para toda la comunidad. "Es un día de festejo que vivimos con muchísima intensidad. Anoche recibimos un nuevo aniversario de la ciudad y a nuestra patrona. Nogoyá nace y tiene sus raíces en la Virgen del Carmen", sostuvo.

Miles de visitantes llegaron a la ciudad

El jefe comunal remarcó que la Fiesta Patronal trasciende a los vecinos de Nogoyá y cada año convoca a visitantes de distintos puntos de la provincia y del país. "Nos acompañan más de 150 feriantes y artesanos de distintas localidades y provincias, además de muchísimos fieles que llegan para honrar a la Virgen del Carmen", indicó.

Schneider explicó que durante todo julio se desarrolló una agenda especial con actividades religiosas, culturales y recreativas para celebrar un nuevo aniversario de la ciudad.

"La Virgen nos guía desde hace 244 años"

Consultado sobre el significado de la patrona para la comunidad, el intendente afirmó que la Virgen del Carmen representa la identidad de los nogoyaenses. "La Virgen del Carmen es nuestra patrona fundadora. Es la que nos guía y nos cobija desde hace 244 años y lo seguirá haciendo hacia adelante. Nogoyá es una ciudad de fe", expresó.

Favorecida por las buenas condiciones climáticas y el feriado local dispuesto para la fecha, la ciudad volvió a convertirse en un importante centro de peregrinación religiosa, reafirmando una tradición que cada año reúne a miles de personas en torno a su patrona.