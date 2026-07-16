Córdoba encareció las multas y las sanciones más graves llegan a más de $4 millones

Las multas de tránsito aumentaron en Córdoba luego de que la provincia actualizara el valor de la Unidad Fija utilizada para calcular las sanciones constatadas por la Policía Caminera. Los nuevos importes comenzaron a regir este miércoles y alcanzan a las infracciones cometidas en las rutas provinciales.

La modificación fue oficializada en la edición del 15 de julio y responde a la variación registrada en el precio de los combustibles. La normativa establece que cada Unidad Fija equivale al menor valor de venta al público de un litro de nafta súper.

De acuerdo con la información suministrada por la Federación de Expendedores de Combustibles y Afines del Centro de la República, el valor de referencia fue fijado en $2.101. A partir de esa cifra se actualizan los mínimos y máximos establecidos en la Ley Provincial de Tránsito Nº 8.560.

Cuánto cuestan las infracciones más frecuentes

Conducir con las luces bajas apagadas o atravesar una doble línea amarilla son consideradas faltas graves. En ambos casos, las multas pueden variar entre 100 y 200 Unidades Fijas, equivalentes a montos de entre $210.100 y $420.200.

El exceso de velocidad y la alcoholemia positiva están clasificados como infracciones muy graves. Estas conductas pueden recibir sanciones de entre 200 y 400 Unidades Fijas, por lo que los valores oscilan entre $420.200 y $840.400.

El importe definitivo dentro de cada rango será determinado por la autoridad de juzgamiento. Para establecerlo, se tendrán en cuenta la gravedad de la conducta, las circunstancias del caso y la posible existencia de reincidencias.

Los valores según cada categoría

Las infracciones leves quedaron comprendidas entre 20 y 100 Unidades Fijas, con sanciones desde $42.020 hasta $210.100. Dentro de esta categoría aparecen conductas como fumar mientras se conduce, circular con la patente ilegible o estacionar en lugares prohibidos.

Las faltas graves tendrán valores de entre $210.100 y $420.200. Entre ellas se encuentran utilizar el teléfono celular mientras se maneja, no llevar colocado el cinturón de seguridad, circular por la banquina, estacionar en doble fila o no mantener una distancia prudente con el vehículo que circula adelante.

Las multas consideradas muy graves van de $420.200 a $840.400. Esta categoría incluye circular a contramano, participar en picadas, abandonar el lugar después de un accidente, transportar menores de diez años en motocicletas y no respetar la prioridad de los peatones.

Las sanciones que superan los $4 millones

La normativa contempla además sanciones especiales que pueden llegar hasta las 2.000 Unidades Fijas. Con el nuevo valor de referencia, el máximo asciende a $4.202.000.

Estos montos se aplican en casos vinculados con publicidad que incentive la conducción peligrosa, instalación de cartelería que afecte la seguridad vial y daños o alteraciones en la infraestructura de las rutas.

También pueden alcanzar ese límite las irregularidades detectadas en escuelas de conducir, centros de inspección técnica vehicular o establecimientos encargados de realizar evaluaciones psicofísicas.

Con la actualización, todas las multas labradas por la Policía Caminera en rutas cordobesas se calcularán sobre la Unidad Fija de $2.101. Los valores permanecerán sujetos a nuevas modificaciones conforme cambie el precio de referencia de la nafta súper.