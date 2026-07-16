Un matrimonio de jubilados murió tras un choque múltiple sobre una ruta nacional

Un médico jubilado y una exdirectora de escuela fallecieron tras un violento choque que involucró a cinco vehículos en el sur de Córdoba. La comunidad de Villa La Angostura expresó su pesar y destacó el legado de ambos.
Un matrimonio de jubilados de Villa La Angostura murió el martes al protagonizar un choque múltiple sobre la ruta nacional 35, en el sur de Córdoba. El siniestro ocurrió alrededor de las 13, en el kilómetro 705, a la altura del paraje La Ensenada, entre las localidades de Holmberg y San Basilio, e involucró a un automóvil, una camioneta y tres camiones.
Las víctimas fueron identificadas como Lorenzo Oreste Manera, de 74 años, y su esposa, Sara Noemí Bengoa, de 80, quienes viajaban en un Toyota Corolla Cross. Ambos fallecieron en el lugar como consecuencia del fuerte impacto.
El accidente se produjo sobre el puente del arroyo Corralito. Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar encontraron el vehículo con severos daños y confirmaron el fallecimiento del matrimonio. La Justicia inició una investigación para determinar la mecánica del siniestro.
Investigan cómo se produjo el choque
Según relató José, uno de los camioneros involucrados, el conductor del Toyota Corolla Cross habría intentado realizar una maniobra de sobrepaso en el puente, situación que derivó en el choque múltiple.
Además del automóvil en el que viajaba la pareja, participaron una camioneta Ford Ranger, un camión Mercedes Benz 1134, un Volkswagen 19-320 y un Mercedes Benz 710 que transportaba agua y soda.
Los peritajes quedaron a cargo de las autoridades judiciales, que buscan establecer las responsabilidades y reconstruir la secuencia del accidente.
Una vida dedicada al servicio de la comunidad
Lorenzo Oreste Manera era médico generalista y había dirigido el Hospital Dr. Oscar Arraiz de Villa La Angostura. Nacido en Córdoba, llegó a la localidad neuquina desde Rincón de los Sauces y desarrolló una extensa trayectoria profesional vinculada a la salud pública.
El exintendente Hugo "Tano" Panessi recordó que Manera también presidió el Movimiento Popular Neuquino (MPN) y destacó su compromiso con la comunidad. "No solamente se destacó como médico, sino como dirigente social, acompañando en la alegría de los partos y también en la partida de los vecinos; era muy humano", expresó.
Panessi añadió que el profesional atendía desde partos y fracturas hasta problemas cardíacos y que, además de cuidar los recursos del hospital, se preocupaba por la realidad social de sus pacientes. "Era una persona muy divertida", recordó.
Sara Noemí Bengoa desarrolló gran parte de su carrera como docente y directora de la Escuela N° 104, la única institución educativa que tenía Villa La Angostura en sus primeros años de crecimiento. También estuvo al frente del hogar de ancianos y participó activamente en la vida cultural de la ciudad como actriz en obras de teatro locales.
Sobre ella, Panessi sostuvo que "era muy respetada y honesta" y aseguró que "marcó un hito importante en el sistema educativo" de la localidad.
La pareja había formado una familia junto a sus cuatro hijos. Una de sus hijas reside actualmente en Canadá, donde recibió la noticia del fallecimiento de sus padres.
El mensaje de la Municipalidad
Tras conocerse la tragedia, la Municipalidad de Villa La Angostura expresó su pesar mediante un comunicado oficial.
"El Dr. Manera dedicó gran parte de su vida al cuidado de la salud de los vecinos de nuestra localidad, desempeñándose durante muchos años como médico y también como director del Hospital de Villa La Angostura. Su compromiso, vocación de servicio y calidad humana dejaron una huella imborrable en la comunidad", señalaron.
En tanto, sobre Bengoa manifestaron: "Será recordada por su destacada labor como docente, especialmente en la Escuela N° 104, donde acompañó la formación de numerosas generaciones de angosturenses. Su calidez, dedicación y profundo compromiso con la educación y con la comunidad permanecerán en la memoria de todos".
El comunicado concluyó que ambos "compartieron una vida marcada por el servicio, la solidaridad y la permanente participación en instituciones intermedias, trabajando siempre con generosidad y amor por el prójimo".
Los restos del matrimonio serán despedidos este viernes desde las 12 en el salón de la Mutual Policial y recibirán sepultura a las 18 en el cementerio de Villa La Angostura.