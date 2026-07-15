Reprogramaron el sorteo del Quini 6 para este jueves: la explicación oficial de la Lotería de Santa Fe

El Quini 6 tendrá un cambio excepcional en su cronograma habitual. La Lotería de Santa Fe informó que el concurso N°3391, previsto para la noche de este miércoles, fue reprogramado debido a inconvenientes registrados en los sistemas de procesamiento de una de las provincias participantes. Por ese motivo, el esperado sorteo se llevará a cabo este jueves 16.

La decisión fue comunicada oficialmente por el organismo, que explicó que la medida responde a problemas técnicos ajenos al desarrollo habitual del juego. De esta manera, los apostadores deberán esperar un día más para conocer los números ganadores del tradicional pozo millonario.

Foto: Elonce.

Según precisó la Lotería de Santa Fe, el inconveniente detectado impidió realizar el procesamiento correspondiente en una de las jurisdicciones adheridas, por lo que se resolvió postergar el concurso para garantizar el correcto funcionamiento del sistema y la transparencia del sorteo.

El concurso se realizará este jueves

Desde la organización se confirmó que el concurso N°3391 se desarrollará este jueves 16, manteniendo el mismo horario previsto originalmente.

Como ocurre habitualmente, el sorteo comenzará a las 21.15 y tendrá lugar en la sala oficial de la Lotería de Santa Fe, donde se llevarán adelante todas las instancias del procedimiento bajo los protocolos habituales.

La reprogramación representa una situación poco frecuente para uno de los juegos de azar más populares del país, que semanalmente reúne a miles de apostadores de distintas provincias.