La final del Mundial desafía una historia de amor entre un español y una argentina

La pareja que estará dividida por la final del Mundial.

La final de Argentina vs España no solo genera expectativa entre millones de hinchas, sino que también pone a prueba los sentimientos de quienes tienen un vínculo con ambos países. Ese es el caso de una pareja integrada por un español y una argentina, quienes participaron de los festejos en la Plaza 1º de Mayo de Paraná luego de la victoria de la Selección argentina sobre Inglaterra y compartieron con Elonce cómo vivirán el partido decisivo del próximo domingo.

Foto: Elonce.

Mientras cientos de personas celebraban el pase a una nueva final mundialista con banderas, cánticos y caravanas, ellos disfrutaban del momento sabiendo que el próximo compromiso enfrentará a los dos países que forman parte de su historia personal.

Con una sonrisa, el joven español reconoció que el desenlace del Mundial lo encuentra en una situación tan especial como incómoda.

"Estoy en una situación complicada"

Foto: Elonce.

“Estoy en una situación complicada porque soy español. Tengo una novia argentina”, expresó durante los festejos.

El hombre explicó que nació en Madrid y que, aunque siente alegría por la clasificación de la Albiceleste, ya comenzó a vivir con nerviosismo la previa de la gran definición.

“Soy madrileño y español, estoy contento por Argentina, pero en tensión por el domingo”, confesó.

La historia de amor entre ambos comenzó precisamente en la capital española, donde un viaje terminó cambiando sus vidas para siempre.

“Nos conocimos en Madrid, mi novia estaba de vacaciones y al final nos quedamos juntos para siempre”, recordó.

Actualmente, la pareja reside en España, aunque por estos días se encuentra de visita en Argentina para compartir tiempo con familiares y amigos. “Ahora vivimos en Madrid, pero estamos de visita”, agregó.

Una final que jamás imaginaron

La joven argentina contó que nunca imaginaron que el destino los pondría frente a un escenario tan particular: tener que elegir por cuál de las dos selecciones alentar en una final del mundo.

“Él me vino a acompañar unos meses y me tocó esta situación que lo decíamos jodiendo y no lo esperábamos, pero ahora sucedió”, relató entre risas.