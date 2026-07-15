Tarjeta Alimentar ANSES: cuánto se cobrará en agosto y por qué no aumenta junto con la AUH

La Tarjeta Alimentar ANSES mantendría los mismos montos durante agosto de 2026, ya que no tiene una actualización automática por inflación. En cambio, la AUH recibirá un incremento del 1,9% según la fórmula de movilidad vigente.
La Tarjeta Alimentar ANSES continuará, por el momento, con los mismos valores durante agosto de 2026, ya que el Gobierno nacional no anunció una actualización extraordinaria para este beneficio. A diferencia de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que se ajusta mensualmente de acuerdo con la inflación, la asistencia alimentaria no cuenta con un mecanismo automático de movilidad y depende de decisiones específicas del Poder Ejecutivo.
Con el inicio de un nuevo mes, miles de beneficiarios consultan si ambos programas tendrán incrementos simultáneos. Sin embargo, aunque la AUH volverá a actualizarse por la aplicación de la fórmula basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la Tarjeta Alimentar mantendría los montos vigentes salvo que se oficialice una modificación de último momento.
Esta diferencia entre ambas prestaciones suele generar dudas entre los titulares de la AUH, ya que ambos beneficios se acreditan conjuntamente a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), pero responden a criterios de actualización distintos.
Cuánto se cobrará por la Tarjeta Alimentar en agosto
De no mediar un anuncio oficial, la Tarjeta Alimentar conservará durante agosto los importes establecidos en la última actualización dispuesta por el Gobierno nacional.
Los montos vigentes se determinan de acuerdo con la cantidad de hijos que integran el grupo familiar y quedan conformados de la siguiente manera:
Familias con un hijo: $72.250.
Familias con dos hijos: $113.299.
Familias con tres hijos o más: $149.425.
Como ocurre habitualmente, el beneficio se acredita de forma automática junto con la AUH y no requiere realizar ningún trámite adicional para percibirlo.
La Tarjeta Alimentar está destinada a garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria y constituye una prestación complementaria para los sectores más vulnerables.
La AUH sí tendrá un nuevo aumento
Mientras la Tarjeta Alimentar permanecería sin cambios, la Asignación Universal por Hijo recibirá un nuevo incremento durante agosto.
La actualización será del 1,9%, porcentaje que surge de la aplicación de la fórmula de movilidad vigente, basada en la evolución mensual del Índice de Precios al Consumidor.
Con ese ajuste, el monto bruto de la AUH ascenderá a $150.861,90 por cada hijo.
Como sucede todos los meses, ANSES abonará inicialmente el 80% del beneficio, mientras que el 20% restante quedará retenido hasta que el titular presente la Libreta AUH, documento mediante el cual se acreditan los controles de salud, el cumplimiento del calendario de vacunación y la asistencia escolar de los menores.
Los montos que percibirán los beneficiarios
Tras la actualización prevista para agosto, los valores de la Asignación Universal por Hijo quedarán conformados de la siguiente manera:
Monto bruto: $150.861,90.
Pago mensual (80%): $120.689,52.
Monto retenido (20%): $30.172,38.
La retención anual continúa siendo un requisito obligatorio para acceder al cobro completo de la prestación y se libera una vez presentada la documentación correspondiente ante ANSES.
Este mecanismo busca garantizar el seguimiento sanitario y educativo de niños, niñas y adolescentes alcanzados por el programa.