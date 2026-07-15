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El emotivo mensaje del excombatiente y exfutbolista Omar De Felippe tras la clasificación de Argentina a la final

El excombatiente de Malvinas y entrenador expresó su emoción luego del triunfo de la Selección frente a Inglaterra. Su publicación se viralizó y fue acompañada por miles de mensajes de apoyo en las redes sociales.

15 de Julio de 2026
Excombatiente y exfutbolista.
Excombatiente y exfutbolista.

El excombatiente de Malvinas y entrenador expresó su emoción luego del triunfo de la Selección frente a Inglaterra. Su publicación se viralizó y fue acompañada por miles de mensajes de apoyo en las redes sociales.

La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026, tras vencer a Inglaterra, generó una enorme repercusión dentro y fuera del país. Entre las reacciones que más impacto tuvieron se destacó la de Omar De Felippe, quien compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales que rápidamente se volvió viral.

Excombatiente de la Guerra de Malvinas y reconocido entrenador, De Felippe expresó un sentimiento que muchos usuarios interpretaron como representativo de numerosos veteranos de guerra, en un contexto cargado de simbolismo por el rival que enfrentó la Selección en las semifinales del certamen.

 

Un mensaje que conmovió a los hinchas

 

De Felippe, que combatió en las Islas Malvinas durante el conflicto de 1982 antes de iniciar su carrera como entrenador, publicó un mensaje cargado de emoción apenas finalizó el encuentro.

 

"Hay partidos que trascienden el fútbol. Como Veterano de Malvinas, hoy solo quiero agradecerles a estos chicos por la enorme alegría y la inmensa caricia al alma que nos regalaron. El deporte nunca cambia la historia, pero a veces ayuda a sanar emociones que siguen muy vivas", escribió el entrenador.

La publicación fue compartida miles de veces y recibió una gran cantidad de comentarios de apoyo por parte de hinchas, excombatientes y usuarios de redes sociales, quienes destacaron el tono respetuoso de sus palabras y el significado especial que tuvo el triunfo frente a Inglaterra.

Una trayectoria marcada por el esfuerzo

 

Tras regresar de la guerra, Omar De Felippe desarrolló una extensa carrera en el fútbol argentino. Como entrenador dirigió a varios clubes del país y alcanzó uno de sus mayores logros deportivos al consagrarse campeón de la Copa Argentina 2024 con Club Atlético Central Córdoba.

Su historia personal, atravesada por la experiencia en Malvinas y el posterior recorrido en el deporte, volvió a cobrar relevancia luego de la clasificación de la Selección a una nueva final del mundo.

Temas:

Omar De Felippe Guerra de Malvinas Excombatiente exfutbolista
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