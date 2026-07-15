Incendio de pastizales en Paraná puso en riesgo viviendas y demandó un amplio operativo

Incendio de pastizales en Paraná movilizó a Bomberos Voluntarios y Zapadores. Las llamas afectaron cañaverales y sectores con vegetación y trabajaron para evitar que el fuego alcanzara viviendas.
Incendio de pastizales en Paraná motivó un importante despliegue de los servicios de emergencia en la zona sur de la ciudad. Bomberos Voluntarios y Bomberos Zapadores actuaron en conjunto para controlar un incendio que afectaron cañaverales y terrenos con abundante vegetación.
El procedimiento se desarrolló en la intersección de calles Mihura y Segovia, luego de que vecinos alertaran sobre un incendio de cañaverales y pastizales. Al arribar al lugar, los Bomberos Voluntarios constataron que personal de Bomberos Zapadores ya trabajaba sobre el foco ígneo, por lo que ambas dotaciones coordinaron las tareas de extinción.
Las llamas amenazaron viviendas
Los bomberos combatieron el incendio de pastizales y cañaverales en las inmediaciones calle Garrigó, donde el avance del fuego puso en riesgo viviendas cercanas.
Tras sofocar las llamas, los efectivos realizaron el enfriamiento del sector para evitar posibles reinicios del fuego y dejaron la zona en condiciones seguras.
En el lugar trabajaron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Paraná junto a Bomberos Zapadores. Además, colaboró personal de la Comisaría Décima y del Servicio de Emergencias 911 para garantizar la seguridad durante el operativo y prevenir mayores consecuencias.