Secuestraron 200 gramos de hachís durante control en el puente fronterizo de Gualeguaychú

Secuestro de hachís en el puente fronterizo fue el resultado de un operativo de rutina de la Aduana Argentina. La sustancia fue detectada durante la inspección de un vehículo que ingresaba desde Uruguay y quedó a disposición de la Justicia Federal.
Secuestro de hachís en el puente fronterizo fue el resultado de un operativo de rutina realizado por personal de la Dirección Nacional de Aduana Argentina en el Puente General San Martín.
Durante el procedimiento, se incautaron cerca de 200 gramos de un estupefaciente compatible con hachís ocultos entre las prendas de dos ocupantes de un vehículo que intentaba ingresar desde Uruguay al país.
El procedimiento se desarrolló entre la tarde y la noche del martes en el área integrada binacional donde se realizan los controles migratorios y aduaneros. Según trascendió, un agente de la Aduana advirtió un aroma inusual proveniente del automóvil, lo que motivó una inspección más exhaustiva.
Durante la requisa y el cacheo de los ocupantes, los efectivos detectaron dos bultos escondidos entre sus prendas de vestir. Ambos envoltorios contenían, en conjunto, alrededor de 200 gramos de la sustancia.
Intervino un can antinarcóticos
En el operativo también participó un can antinarcóticos de la Aduana, que inspeccionó el vehículo. Posteriormente, el test de orientación realizado sobre el material secuestrado arrojó un resultado compatible con hachís.
El hachís es un derivado del cannabis obtenido mediante la compresión de la resina o los tricomas de la planta hembra. Debido a su elevada concentración de THC, suele producir efectos psicoactivos más intensos que la marihuana tradicional, publicó R2820.
Tras el secuestro de la sustancia, se dio intervención al Juzgado Federal de Gualeguaychú, a cargo del juez Hernán Viri, que quedó al frente de la investigación para determinar las responsabilidades de los involucrados.