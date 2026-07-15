 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná Modificación excepcional del transporte urbano

Durante el partido de Argentina, habrá reducción de frecuencias en cuatro líneas de colectivos

Las líneas 4, 6, 20 y 22 circularán con frecuencias similares a las de los sábados entre las 15:30 y las 18:30. El servicio retomará luego sus condiciones habituales.

15 de Julio de 2026
El servicio se normalizará después del partido
El servicio se normalizará después del partido

Las líneas 4, 6, 20 y 22 circularán con frecuencias similares a las de los sábados entre las 15:30 y las 18:30. El servicio retomará luego sus condiciones habituales.

Las líneas de colectivos 4, 6, 20 y 22 de la empresa ERSA, que abarcan el área metropolitana de Paraná, tendrán una reducción temporal de sus frecuencias durante la tarde de este miércoles, en coincidencia con el partido que disputarán las selecciones de Argentina e Inglaterra por el Mundial.

 

Según pudo saber Elonce, la modificación regirá entre las 15:30 y las 18:30. Durante ese período, las unidades prestarán el servicio con una frecuencia equivalente a la establecida para los días sábados.

 

La solicitud fue presentada por la empresa ERSA Urbano SA y quedó registrada bajo el expediente Nº 8909.

 

El servicio se normalizará a las 18:30

La autorización consideró que la disminución horaria no afectaría significativamente a los usuarios debido a la realización del encuentro deportivo mundialista, que concentrará la atención durante esa franja de la jornada.

 

“Se autoriza la misma, reanudando las condiciones de normalidad a las 18:30”, indica el documento.

 

De esta manera, una vez finalizado el horario especial, las cuatro líneas retomarán sus frecuencias habituales. Se recomendó a los pasajeros tener en cuenta la modificación para organizar sus traslados durante la tarde.

Temas:

transporte urbano Paraná área metropolitana colectivos frecuencias
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso