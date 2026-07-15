Durante el partido de Argentina, habrá reducción de frecuencias en cuatro líneas de colectivos

Las líneas 4, 6, 20 y 22 circularán con frecuencias similares a las de los sábados entre las 15:30 y las 18:30. El servicio retomará luego sus condiciones habituales.
Las líneas de colectivos 4, 6, 20 y 22 de la empresa ERSA, que abarcan el área metropolitana de Paraná, tendrán una reducción temporal de sus frecuencias durante la tarde de este miércoles, en coincidencia con el partido que disputarán las selecciones de Argentina e Inglaterra por el Mundial.
Según pudo saber Elonce, la modificación regirá entre las 15:30 y las 18:30. Durante ese período, las unidades prestarán el servicio con una frecuencia equivalente a la establecida para los días sábados.
La solicitud fue presentada por la empresa ERSA Urbano SA y quedó registrada bajo el expediente Nº 8909.
El servicio se normalizará a las 18:30
La autorización consideró que la disminución horaria no afectaría significativamente a los usuarios debido a la realización del encuentro deportivo mundialista, que concentrará la atención durante esa franja de la jornada.
“Se autoriza la misma, reanudando las condiciones de normalidad a las 18:30”, indica el documento.
De esta manera, una vez finalizado el horario especial, las cuatro líneas retomarán sus frecuencias habituales. Se recomendó a los pasajeros tener en cuenta la modificación para organizar sus traslados durante la tarde.