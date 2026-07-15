 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Haciendo Comunidad Vacaciones de invierno

El Museo Casa de Gobierno dictará un taller “Guardianes de la Patria”

El taller Guardianes de la Patria es una iniciativa para que los gurises confeccionen sus propias pecheras de granaderos, con el objetivo de acercar la historia argentina de una manera lúdica y creativa.

15 de Julio de 2026
Taller “Guardianes de la Patria”
Taller “Guardianes de la Patria” Foto: Gobierno de Entre Ríos

El taller Guardianes de la Patria es una iniciativa para que los gurises confeccionen sus propias pecheras de granaderos, con el objetivo de acercar la historia argentina de una manera lúdica y creativa.

Con entrada libre y gratuita, invitan a un taller que se desarrollará durante el receso invernal en el Museo Casa de Gobierno (Córdoba y México, Paraná). La actividad se llevará a cabo los días jueves 16, viernes 17 y sábado 18 de julio, y requiere de una inscripción previa debido a que los cupos son limitados.

 

El taller Guardianes de la Patria es una iniciativa para que los gurises confeccionen sus propias pecheras de granaderos, con el objetivo de acercar la historia argentina de una manera lúdica y creativa. El espacio contará con el acompañamiento de la Asociación Sanmartiniana Tambor de la Libertad.

 

Sobre los encuentros

 

La actividad se desarrollará en las instalaciones del Museo Casa de Gobierno en los siguientes turnos: jueves 16 de julio de 14:00 a 16:00 horas; viernes 17 de julio de 10:30 a 12:30 horas y sábado 18 de julio de 10:00 a 12:00 horas y de 14:00 a 16:00 horas.

 

La participación es de carácter libre y gratuito, con inscripción previa dado que el cupo está limitado a 25 participantes por jornada con el fin de optimizar el desarrollo de la actividad. Las personas interesadas deberán reservar su lugar enviando un mensaje de WhatsApp al número 3434696927.

Temas:

Vacaciones de invierno Museo Casa de Gobierno
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso