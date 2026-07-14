Invitan a recorrer una muestra sobre la historia de los Mundiales y las tres estrellas argentinas

La historia de los Mundiales de fútbol puede recorrerse durante estas vacaciones de invierno en el Archivo General de Entre Ríos, donde se inauguró una muestra especial que reúne material periodístico, revistas, álbumes, mascotas, logos y objetos históricos relacionados con las Copas del Mundo y las tres estrellas obtenidas por la Selección argentina.

Al respecto, la coordinadora del Archivo General de la Provincia, Silvina Pérez, invitó a vecinos y turistas a visitar la exposición, que permanecerá abierta con entrada libre y gratuita. "Queremos promocionar esta muestra sobre la historia de los Mundiales. Es un recorrido desde el primero, en 1930, hasta el actual", explicó a Elonce.

Un recorrido por casi un siglo de historia

Al ingresar al edificio, los visitantes se encuentran con una exhibición que refleja la evolución de cada Copa del Mundo. "Van a encontrar las distintas mascotas que tuvieron los mundiales, una evolución de los logos y una escenografía muy linda para que puedan sacarse fotografías", comentó Pérez.

La muestra también incluye documentos pertenecientes a la hemeroteca del Archivo General, con publicaciones originales que permiten reconstruir cómo fueron reflejados los distintos campeonatos mundiales. "En las vitrinas pueden recorrer la historia a través de nuestro material periodístico. Hicimos foco especialmente en los Mundiales de 1978, 1986 y 2022, cuando Argentina obtuvo cada una de sus estrellas", indicó.

Diarios, revistas y recuerdos de Paraná

Uno de los principales atractivos son los ejemplares originales de diarios y revistas que documentan los momentos más importantes de la historia futbolística nacional. Entre ellos se destacan publicaciones sobre el Mundial de México 1986 con la recordada actuación de Diego Maradona. "Tenemos el famoso gol de Maradona, el de la Mano de Dios, que tanto se recuerda por estos días. También mostramos cómo estaban conformados los equipos y cómo se vivieron esos campeonatos", señaló.

Invitan a recorrer una muestra sobre la historia de los Mundiales y las tres estrellas argentinas

Además de los acontecimientos deportivos, la exposición rescata cómo celebraron los entrerrianos cada consagración. "Nos pareció importante mostrar cómo se festejaba acá, en Paraná, cada vez que Argentina salió campeón. Conservamos esos periódicos con mucho cuidado y hoy queremos compartirlos con la comunidad", expresó Pérez.

Álbumes, pelotas y objetos históricos

La muestra también exhibe la evolución de los tradicionales álbumes mundialistas y distintos elementos vinculados al fútbol. Uno de los ejemplares más llamativos corresponde al Mundial de Argentina 1978, acompañado por revistas de época y hasta un disco con canciones oficiales del campeonato.

En otra de las salas se exhiben materiales del Mundial de Qatar 2022, además de información sobre la evolución de las pelotas oficiales utilizadas a lo largo de la historia. "Le contamos a la gente la historia de las copas, las pelotas que se utilizaron y muchos datos para que cada visitante descubra lo que más le interese", explicó.

Horarios y visitas gratuitas

Desde el Archivo General destacaron que la propuesta forma parte de las actividades organizadas para las vacaciones de invierno.

El espacio, ubicado sobre Alameda de la Federación 222, funciona de lunes a viernes de 8 a 13, mientras que los martes y jueves permanece abierto de manera extendida hasta las 16. La entrada es libre y gratuita.

"Esperamos que puedan compartir esta muestra y aprovechar estos últimos días de vacaciones para conocer parte de nuestra historia deportiva", invitó Pérez.