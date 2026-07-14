El comercio de Paraná cambia su horario de atención por la semifinal entre Argentina e Inglaterra

El comercio de Paraná atenderá este miércoles con un horario especial debido a la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra. Los locales abrirán normalmente por la mañana, pero cerrarán a las 15, una hora antes del inicio del encuentro previsto para las 16.

La modificación fue informada por el Sindicato de Empleados de Comercio, que indicó que los negocios permanecerán abiertos únicamente entre las 8.30 y las 15, permitiendo que trabajadores y clientes puedan seguir el trascendental compromiso del seleccionado argentino.

La medida vuelve a implementarse ante la expectativa que genera un nuevo partido de la "Scaloneta", que buscará este miércoles un lugar en la final de la Copa del Mundo.

Se repetirá el esquema aplicado en otros partidos

No será la primera vez que el sector comercial adapte su funcionamiento durante el Mundial. La misma modalidad se había implementado cuando Argentina enfrentó a Cabo Verde por los dieciseisavos de final, oportunidad en la que también se redujo la jornada laboral para facilitar el seguimiento del encuentro.

Desde el sector estiman que la actividad será intensa durante la mañana y las primeras horas de la tarde, ya que muchos vecinos aprovecharán para realizar compras antes del cierre de los comercios.

Esperan menor circulación durante el partido

Como ocurrió en los encuentros anteriores del seleccionado argentino, se prevé una marcada disminución del movimiento en las calles de Paraná durante el desarrollo del partido.

Además, se espera un incremento en la venta de productos destinados a reuniones familiares y con amigos, como carnes, bebidas, panificados, snacks y otros artículos habituales para compartir el encuentro.

Una vez finalizado el partido, la actividad comercial y la circulación en la ciudad volverían paulatinamente a la normalidad, tal como sucedió en las anteriores presentaciones de Argentina en el Mundial 2026.