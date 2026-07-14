La Vicejefatura del Interior administrará la asignación de los fondos para las provincias

El Gobierno nacional delegó en la Vicejefatura de Gabinete del Interior la facultad de asignar el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) destinado a asistir a las provincias en casos de emergencia o desequilibrios financieros. La medida fue oficializada mediante la Resolución 64/2026 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, publicada este martes en el Boletín Oficial.

La decisión se enmarca en la reorganización administrativa dispuesta por el Decreto 571/2026, a través del cual la Jefatura de Gabinete absorbió las competencias que hasta ahora ejercía el ex Ministerio del Interior.

De esta manera, la facultad de decidir la distribución de los recursos del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional dejará de estar en manos del jefe de Gabinete y pasará al titular de la Vicejefatura de Gabinete del Interior, a cargo de Gustavo Javier Coria.

Qué son los Aportes del Tesoro Nacional

Los ATN fueron creados por la Ley de Coparticipación Federal Nº 23.548 y tienen como finalidad asistir económicamente a las provincias cuando atraviesan situaciones extraordinarias, como emergencias climáticas, desastres naturales o dificultades financieras que afecten el normal funcionamiento de sus administraciones.

Estos recursos forman parte del régimen de coparticipación federal y su asignación depende del Gobierno nacional, que evalúa los pedidos formulados por las jurisdicciones provinciales.

Un cambio administrativo

En los fundamentos de la resolución, el Gobierno explicó que la delegación busca garantizar mayor celeridad y eficiencia en los procedimientos administrativos, en línea con la nueva estructura organizativa de la Jefatura de Gabinete.

La norma no modifica los criterios para acceder a los Aportes del Tesoro Nacional ni altera el funcionamiento del fondo, sino que transfiere la competencia para resolver su distribución al titular de la Vicejefatura de Gabinete del Interior.

La resolución entró en vigencia desde su dictado y lleva la firma del jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli.