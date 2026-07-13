Obras, producción, salud y energía marcaron la agenda de la reunión de gabinete

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este lunes una nueva reunión de gabinete en Casa de Gobierno, donde realizó un seguimiento de las principales acciones de gestión y definió lineamientos para la continuidad de las políticas provinciales.

Al término de la reunión, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, informó que uno de los temas abordados fue la prevención de la triquinosis y del síndrome urémico hemolítico, enfermedades que, en muchos casos, están asociadas al consumo de carne de cerdo y de jabalí sin los controles sanitarios correspondientes.

Refuerzan los controles para prevenir la triquinosis

En ese sentido, explicó que, si bien en la provincia no hay casos, desde el área de Bromatología se trabaja de manera coordinada con los municipios para reforzar los controles e instó a sostener la vigilancia sobre la comercialización de embutidos. "Los municipios son los responsables de controlar que no se comercialicen productos que no cuenten con la documentación correspondiente", señaló.

Precisó que, en ese marco, se evaluaron las acciones que se llevan adelante en materia de salud pública y prevención, con especial atención a las campañas de concientización y control destinadas a prevenir la triquinosis en distintos puntos de la provincia.

Obras en marcha y agenda energética

El funcionario, además, indicó que se dialogó sobre el inicio de obras importantes. Una corresponde a la reparación y ampliación de la Unidad Penal de Federal, y las tareas que se realizan en las rutas provinciales 22 y 4, en el norte entrerriano.

Del encuentro participaron la vicegobernadora Alicia Aluani; el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein; ministros y secretarios del gabinete provincial.

Finalmente, el gabinete repasó la agenda que Entre Ríos presentará este martes en la Mesa de Energía de la Región Centro, que se realizará en Córdoba, con el objetivo de avanzar en políticas comunes para el desarrollo energético y la integración regional.