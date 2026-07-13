FIFA confirmó al árbitro para Argentina-Inglaterra: quién dirigirá la semifinal

La FIFA confirmó al árbitro para la semifinal entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026. El organismo designó al estadounidense Ismail Elfath para dirigir el encuentro que definirá uno de los finalistas de la Copa del Mundo.

Elfath estará acompañado por sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins, quienes se desempeñarán como jueces asistentes. En tanto, el italiano Maurizio Mariani será el cuarto árbitro y su compatriota Daniele Bindoni actuará como asistente de reserva.

Para el juez estadounidense será su tercer partido en la actual edición del Mundial, luego de haber dirigido el empate entre Países Bajos y Japón, el triunfo de España sobre Uruguay durante la fase de grupos y la victoria de Noruega frente a Brasil en los octavos de final.

Un árbitro con experiencia internacional

Ismail Elfath cuenta con una amplia trayectoria en competencias organizadas por la FIFA y otras confederaciones.

El árbitro también participó del Mundial de Qatar 2022 y dirigió encuentros del Mundial de Clubes, la Copa Oro, el Mundial Sub-20, la Copa América y los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Entre sus antecedentes más destacados figura el encuentro entre España y Argentina correspondiente al torneo olímpico disputado en Japón.

Además, habitualmente arbitra partidos de la Major League Soccer (MLS), la principal competencia del fútbol de Estados Unidos.

La Selección dejó Kansas y viajó a Atlanta

Mientras la FIFA oficializó la designación arbitral, la Selección argentina completó este martes su último entrenamiento en Kansas, ciudad elegida por la Asociación del Fútbol Argentino como base durante el Mundial 2026.

Tras la práctica, la delegación emprendió viaje hacia Atlanta, donde este miércoles disputará la semifinal frente a Inglaterra.

Antes del compromiso, el equipo dirigido por Lionel Scaloni realizará un último entrenamiento de reconocimiento en el estadio que albergará el trascendental encuentro.

Argentina buscará meterse nuevamente en una final mundialista y dar un nuevo paso hacia la defensa del título conseguido en Qatar 2022.