Inseguridad en barrio Thompson: vecinos reclamaron más patrullajes y prevención

REDACCIÓN ELONCE
La inseguridad en barrio Thompson motivó una convocatoria de vecinos que denunciaron robos reiterados y reclamaron mayor presencia policial. En diálogo con Elonce, aseguraron que la situación empeoró en los últimos meses y exigieron medidas preventivas.
La inseguridad en barrio Thompson volvió a ser motivo de preocupación para los habitantes de ese sector de Paraná, quienes realizaron una convocatoria para visibilizar los reiterados hechos delictivos que, según manifestaron, se registran desde hace varios meses. Los vecinos reclamaron una mayor presencia policial y acciones de prevención para evitar nuevos robos y hechos de violencia.
Uno de los vecinos, Gustavo, explicó a Elonce que la decisión de reunirse surgió luego de una serie de episodios que afectaron tanto a su familia como a otros residentes del barrio. “Estamos convocados acá porque ya estamos cansados: hace meses que estamos viviendo inseguridad en este barrio. Se ha poblado de gente que no se sabe de dónde ha venido, que está circulando por calles Du Graty, Francisco Soler, Scalabrini y Pablo Loren”, expresó.
El vecino sostuvo además que el principal reclamo apunta a la falta de prevención por parte de las fuerzas de seguridad. “El patrullaje no lo está haciendo la policía. Tenemos dos destacamentos: uno en avenida Ramírez y otro en el Thompson y no se ve a la policía en los momentos clave. Esta gente recorre las calles dos o tres veces viendo los movimientos nuestros, golpeando las puertas o relojeando las casas. Eso no lo hacen a la siesta, lo hacen desde las 10 de la noche en adelante y entre las 2 y las 5 de la madrugada roban”, afirmó.
Reclaman mayor presencia policial
Gustavo remarcó que los hechos delictivos no se limitaron a situaciones aisladas y aseguró que varios vecinos sufrieron importantes pérdidas materiales. “En otros casos han desvalijado las casas”, relató, al tiempo que explicó que decidió permanecer despierto durante varias noches para intentar evitar nuevos robos.
En ese sentido, contó que la presencia policial solo aumentó luego de realizar un reclamo formal. “A partir de ahí hice una vigilia, me quedé sin dormir y en esas noches en las que me quedé sin dormir, en la única noche en la que se vio el patrullero en una semana entera fue la noche después de que me acerqué a hacer un reclamo. Ahí el patrullero pasó tres veces y después en la semana quedó abandonado”, manifestó.
El vecino consideró que la problemática se agravó con el paso del tiempo y reiteró el pedido de respuestas concretas. “Esto ha empeorado notoriamente en el barrio”, reconoció a Elonce. Por ese motivo, sostuvo: “Queremos que se haga el trabajo de prevención”.
Robos frecuentes y preocupación entre los residentes
Durante la convocatoria también tomaron la palabra otros vecinos que describieron situaciones similares. Una mujer aseguró que los hechos de inseguridad alcanzan a gran parte de quienes viven en el barrio y que ya forman parte de la rutina cotidiana.
“A casi todos nos han robado, aunque sea en la calle. No importa que te entren en la casa o que te saquen algo en la calle cuando hacemos un mandado”, expresó. Además, señaló que, según lo que observan habitualmente, “Son en la mayoría gurises jóvenes que entran y salen”.