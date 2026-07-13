“Cotapa es una familia más”, valoraron sus trabajadores al celebrar 62 años de historia

Los trabajadores de Cotapa celebran los 62 años de la histórica empresa en un contexto muy distinto al de los últimos años. Luego de que la Justicia aprobara la propuesta de compra presentada por la cooperativa, quienes sostuvieron la producción durante la crisis compartieron con Elonce sus emociones y recordaron el camino recorrido hasta lograr que la fábrica quede en manos de sus propios empleados.

Durante una recorrida por el sector de envasado de leche en Tetra Pak, dos operarios con décadas de experiencia relataron cómo vivieron el proceso de recuperación y el orgullo que sienten por el presente de la empresa.

"Hoy la emoción es muy grande por el logro que hemos tenido hace pocos días, de que la fábrica pueda llegar a quedar en manos nuestras con la resolución que tomó el juez. Es un orgullo enorme porque el sacrificio de muchos años hoy se ve reflejado en este logro", expresó Norberto Cardoso.

De hecho, rememoró cuáles fueron sus sensaciones tras el fallo judicial: "Sentí un alivio muy grande, no solamente por mí sino por todos mis compañeros. Desde afuera por ahí no se ve todo el esfuerzo que hacemos día a día para que las máquinas funcionen y la fábrica siga produciendo".

"Esto era prácticamente una ruina"

En la oportunidad, Cardoso recordó las condiciones en las que encontraron la planta cuando comenzó el proceso de recuperación. "Cuando arrancamos con la cooperativa esto era prácticamente una ruina. Estaba todo devastado, todo roto. Con esfuerzo y muchas ganas logramos levantar la fábrica. Hoy solamente tenemos palabras de agradecimiento para quienes nos apoyaron y también para los consumidores que siguen eligiendo la marca Cotapa", señaló.

"Lo que más me gusta de trabajar en Cotapa es producir una un producto de primera necesidad como es la leche", valoró. Además, destacó el valor humano del grupo de trabajo. "Los que quedaron son unos tipazos. Estuvimos todos unidos en esta lucha y gracias a eso hoy podemos disfrutar este presente", sostuvo.

Casi cuatro décadas dentro de la empresa

Otro de los trabajadores entrevistados fue Sergio Gareis, quien lleva casi 38 años desempeñándose en la empresa y actualmente opera la línea de envasado Tetra Pak. "Hoy me toca operar la máquina que forma la caja, la llena, la sella, imprime el lote y luego envía todo al sistema que realiza el empaquetado", explicó.

Trabajadores de Cotapa contaron cómo reconstruyeron la fábrica y celebran el nuevo presente

Consultado sobre qué representa Cotapa en su vida, respondió: "Después de todo lo que pasamos, esto forma parte de la familia. Estoy cerca de jubilarme y pienso que voy a extrañar mucho este lugar. Toda una vida estuvimos acá y lo importante es que la empresa siga funcionando, que no se pierdan puestos de trabajo y que nuestros productos continúen llegando a la gente".

Tecnología incorporada por la cooperativa

Durante la recorrida, los trabajadores mostraron el funcionamiento de la línea automática de envasado, donde actualmente se elaboran envases de leche semidescremada.

La máquina confecciona cada envase, realiza el llenado, el sellado y la impresión de fecha, lote y horario de producción. Posteriormente, otra línea automática agrupa doce unidades para conformar los tradicionales packs que luego son distribuidos a los comercios.

Gareis destacó además una de las inversiones realizadas por la cooperativa. "Esta máquina fue comprada por la cooperativa. Generalmente este tipo de equipos se entrega en comodato, pero nosotros logramos llegar a un acuerdo y hoy está completamente paga. También eso representa un orgullo enorme para todos", remarcó.

Con la resolución judicial que confirmó la adquisición de la empresa por parte de la cooperativa, los trabajadores aseguran que comienza una nueva etapa, con el objetivo de seguir ampliando la producción, incorporar nuevos productos y consolidar el crecimiento de una de las marcas más tradicionales de la industria láctea entrerriana.