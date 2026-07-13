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La neblina cubre Paraná en el inicio del lunes

La capital entrerriana amaneció con neblina, una visibilidad de 15 km y elevada humedad. El SMN anticipó que el fenómeno se disipará durante la mañana.

13 de Julio de 2026
Neblina en Paraná
Neblina en Paraná

La capital entrerriana amaneció con neblina, una visibilidad de 15 km y elevada humedad. El SMN anticipó que el fenómeno se disipará durante la mañana.

La neblina en Paraná es protagonista durante las primeras horas de este lunes. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la ciudad registró a las 5 una temperatura de 3,4°C, una sensación térmica de 2,1°C y una humedad del 97%, condiciones que favorecieron la presencia del fenómeno y redujeron la visibilidad durante el amanecer.

 

Según el organismo nacional, el cielo se presentó parcialmente nublado, con viento del sector norte a 6 kilómetros por hora, una presión de 1014,4 hectopascales y una visibilidad de 15 kilómetros.

Cómo seguirá el tiempo

El pronóstico oficial prevé que la neblina se disipe durante la mañana, dando paso a un cielo despejado. Hacia la tarde se espera un incremento de la nubosidad, mientras que por la noche las condiciones continuarán parcialmente nubladas.

 

No se pronostican precipitaciones para ninguna de las franjas horarias de este lunes y la temperatura alcanzará una máxima de 17°C, tras una mínima de 7°C.

Recomendaciones para circular

Ante la presencia de neblina durante las primeras horas del día, se recomienda a quienes transiten por calles y rutas hacerlo con precaución, mantener una mayor distancia entre vehículos, utilizar luces bajas y reducir la velocidad para evitar inconvenientes derivados de la disminución de la visibilidad.

 

De acuerdo con el pronóstico extendido del SMN, las condiciones estables continuarán durante los próximos días, con un progresivo ascenso de las temperaturas y sin probabilidades de lluvias hasta el jueves.

Temas:

neblina visibilidad Paraná
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