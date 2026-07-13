Murió Sam Neill, el inolvidable protagonista de "Jurassic Park"

El actor neozelandés falleció a los 78 años en Australia. Su familia confirmó que la muerte fue repentina e inesperada. Había anunciado meses atrás que su cáncer estaba en remisión tras un tratamiento innovador.
Sam Neill murió este lunes a los 78 años en Australia. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado en el que informó que el actor falleció de manera "repentina e inesperada", rodeado por sus seres queridos.
"Sam estaba rodeado de su familia y falleció con la dignidad que caracterizó toda su vida", expresó el texto difundido por sus allegados.
El actor neozelandés, reconocido mundialmente por interpretar al paleontólogo Alan Grant en la saga "Jurassic Park", había comunicado en abril que el cáncer que padecía se encontraba en remisión gracias a una terapia genética.
Había revelado su enfermedad en 2023
Neill contó en sus memorias publicadas en 2023 que atravesaba un linfoma no hodgkiniano en estadio tres y admitió entonces que estaba "posiblemente muriendo". Sin embargo, este año sorprendió al anunciar que el tratamiento había logrado mantener la enfermedad bajo control.
Su familia destacó ese aspecto en el comunicado al señalar que "la pérdida fue repentina e inesperada, pero bendecida por el hecho de que Sam continuó libre de cáncer".
Una carrera marcada por "Jurassic Park"
Aunque construyó una extensa trayectoria en cine y televisión, Sam Neill alcanzó reconocimiento internacional en 1993 gracias a "Jurassic Park", la exitosa película dirigida por Steven Spielberg que revolucionó el cine de aventuras y ciencia ficción.
En la producción interpretó al doctor Alan Grant, un paleontólogo que queda atrapado junto a otros científicos y visitantes cuando los dinosaurios clonados escapan del control del parque temático.
El personaje se convirtió en uno de los más recordados de la franquicia y Neill volvió a interpretarlo en "Jurassic Park III" (2001) y "Jurassic World: Dominion" (2022), reuniéndose nuevamente con Laura Dern y Jeff Goldblum.
Una trayectoria con grandes producciones
Nacido en Irlanda del Norte en 1948, se radicó en Nueva Zelanda durante su infancia. Su carrera cinematográfica comenzó a consolidarse en la década de 1970 con la película "Sleeping Dogs", considerada un hito para el cine neozelandés.
Con el paso de los años participó en numerosas producciones de prestigio como "My Brilliant Career", "Dead Calm", "The Piano", "Event Horizon", "The Tudors", "Merlin" y "Peaky Blinders", demostrando una notable versatilidad interpretativa.
Además de su carrera como actor, desarrolló una reconocida actividad como viticultor en Nueva Zelanda, donde producía vinos bajo la marca Two Paddocks. En sus redes sociales compartía habitualmente imágenes de su granja y de los animales que criaba, muchos de ellos bautizados con nombres de colegas y amigos del mundo artístico.
Con su fallecimiento, el cine pierde a uno de los actores más queridos y recordados de las últimas décadas, especialmente por haber dado vida a uno de los científicos más emblemáticos de la historia del séptimo arte.