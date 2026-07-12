Tragedia en Bangkok: un incendio en un local nocturno dejó al menos 27 muertos y varios heridos

Un devastador incendio en un local nocturno de Bangkok dejó al menos 27 personas muertas y varios heridos durante la madrugada de este lunes. La tragedia ocurrió en el pub Na Ladprao, ubicado en el distrito de Chatuchak, al norte de la capital de Tailandia.

El fuego comenzó cerca de la medianoche y rápidamente provocó una intensa columna de humo negro que salió desde el interior del establecimiento. Las imágenes registradas durante la emergencia mostraron llamas de gran magnitud mientras clientes intentaban escapar del lugar en medio del caos.

Los equipos de emergencia lograron controlar el incendio poco más de media hora después de iniciado, aunque el interior del local quedó prácticamente destruido.

Muchas víctimas fueron encontradas en los baños

El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, se presentó en el lugar de la tragedia y confirmó que entre las víctimas fatales había nueve hombres y dieciocho mujeres.

El funcionario explicó que varios cuerpos fueron encontrados en los baños del establecimiento, lo que indicaría que algunas personas intentaron refugiarse allí ante la imposibilidad de salir por la presencia del humo y el avance del fuego.

Los rescatistas trabajaron durante varias horas para retirar a las víctimas y asistir a los heridos, quienes fueron trasladados a hospitales cercanos.

Investigan el origen del incendio

Uno de los músicos que se encontraba actuando en el escenario brindó un testimonio clave para la investigación. Según relató, observó humo proveniente de un interruptor eléctrico cercano a la tarima antes de que se produjera un corte de luz.

Poco después, habría escuchado una explosión y el humo comenzó a expandirse rápidamente por todo el salón, dificultando la evacuación de los presentes.

Por el momento, las autoridades no confirmaron la causa exacta del incendio y analizan distintas hipótesis, entre ellas una posible falla eléctrica o incumplimientos en las normas de seguridad del establecimiento.

Un antecedente que vuelve a generar preocupación

En 2022, otro incendio en un pub de la región oriental del país dejó 14 muertos. Años antes, en 2009, una tragedia en el club nocturno Santika de Bangkok durante una celebración de Año Nuevo provocó la muerte de 66 personas y dejó más de 200 heridos.

El gobierno tailandés aseguró que realizará una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades y evitar que una tragedia similar vuelva a ocurrir.

Mientras tanto, la zona permanece acordonada y continúan los peritajes para establecer cómo se originó el fuego y si existieron fallas en los protocolos de emergencia.