Diputados pidieron explicaciones al Gobierno por el paso del buque británico HMS Medway en aguas argentinas

Los legisladores peronistas solicitan saber si el Gobierno conocía sobre el desplazamiento del buque

Un grupo de diputados nacionales del Peronismo Federal presentó un pedido de informes en la Cámara de Diputados para que el Gobierno nacional explique qué medidas adoptó tras el paso del buque de guerra británico HMS Medway por aguas bajo jurisdicción argentina, luego de que trascendiera que la embarcación habría navegado sin una notificación previa por parte del Reino Unido.

La iniciativa fue impulsada por el diputado Guillermo Michel y acompañada por Guillermo Snopek, Juan Pablo Luque, Pablo Yedlin, Ernesto "Pipi" Alí, Kelly Olmos, Moria Lanesan Sancho, Emir Félix y Victoria Tolosa Paz.

Los legisladores solicitaron que la Cancillería, el Ministerio de Defensa y la Armada Argentina informen si el Gobierno tenía conocimiento del desplazamiento del patrullero, qué acciones se llevaron adelante y si está prevista la presentación de una protesta diplomática ante el Reino Unido.

Qué información reclama el Congreso

El proyecto solicita respuestas sobre cinco aspectos centrales:

-Si el Gobierno fue informado previamente del tránsito del HMS Medway.

-Si existió una notificación oficial del Reino Unido y por qué canales diplomáticos o militares se realizó.

-Si el desplazamiento del buque se ajustó a los acuerdos bilaterales vigentes.

-Qué protocolos activan la Armada Argentina, el Ministerio de Defensa y la Cancillería cuando detectan un buque militar extranjero en aguas bajo jurisdicción nacional.

-Si el Poder Ejecutivo presentó o prevé presentar un reclamo diplomático formal ante el Reino Unido.

El antecedente que generó la polémica

Según trascendió, la Armada Argentina detectó el desplazamiento del HMS Medway mientras navegaba desde las Islas Malvinas hacia el Estrecho de Magallanes.

La controversia se originó porque, de acuerdo con la información difundida, el Reino Unido no habría realizado la comunicación previa contemplada en los mecanismos de intercambio establecidos por el Acuerdo de Madrid II, firmado en 1990 con el objetivo de reducir riesgos de incidentes militares entre ambos países.

Tras conocerse el episodio, la Cancillería habría evaluado la posibilidad de presentar una protesta diplomática, aunque hasta el momento no hubo una definición oficial.

"Es una provocación"

En los fundamentos del pedido de informes, Guillermo Michel sostuvo que el episodio "no puede entenderse de otra manera que como una provocación del Reino Unido hacia la República Argentina y hacia la defensa de la soberanía de las Islas Malvinas".

El legislador afirmó que la presencia de una embarcación militar británica navegando desde las Islas Malvinas por aguas bajo jurisdicción argentina constituye "un hecho de extrema gravedad que no puede ser naturalizado" y consideró que compromete intereses estratégicos vinculados con los recursos pesqueros, energéticos, la proyección antártica y el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

Asimismo, reclamó que el Estado actúe "con firmeza, transparencia y una posición diplomática clara" para resguardar la soberanía nacional.

El rol del HMS Medway en el Atlántico Sur

El HMS Medway integra la flota de patrulleros de la Marina Real británica y este año reemplazó al HMS Forth como buque asignado de manera permanente a las Islas Malvinas.

Su misión consiste en patrullar el Atlántico Sur, sostener la presencia militar británica en las islas y brindar apoyo a las operaciones del Reino Unido en la región, en el marco de una política de Estado que Londres mantiene desde la guerra de 1982.