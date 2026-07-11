Reforma previsional: La Multisectorial confirmó un nuevo paro y movilización para el 15 de julio

La Multisectorial en Defensa del Sistema Previsional convocó a un nuevo paro y movilización para el próximo miércoles 15 de julio, jornada en la que el Senado de Entre Ríos realizará una sesión especial para tratar el proyecto de reforma previsional impulsado por el Poder Ejecutivo.

La medida de fuerza culminará con una marcha hacia Casa de Gobierno, en Paraná, donde trabajadores, jubilados y organizaciones sindicales volverán a expresar su rechazo a los cambios propuestos en el régimen provincial.

Desde la organización señalaron que continuarán reclamando a cada senador que vote en contra de la iniciativa y cuestionaron las modificaciones previstas sobre edades jubilatorias, aportes y cálculo de haberes.

La Multisectorial apuntó contra los cambios propuestos

En el comunicado de convocatoria, la Multisectorial cuestionó la emergencia económica contemplada en el proyecto, las facultades especiales para el gobernador y el presidente de la Caja de Jubilaciones, el aumento de edades y los cambios sobre los aportes.

También expresó su rechazo a lo que considera una afectación del 82% móvil, una “armonización encubierta con Nación” y recortes en jubilaciones por invalidez y pensiones.

“La emergencia económica con facultades especiales al gobernador y al presidente de la Caja, el aumento de edades, de aportes que los jubilados pagarán a perpetuidad y sobre el cálculo del haber para diluir el 82% móvil son algunos aspectos que demuestran que se mantiene inalterable el plan de saquearnos y empobrecer el bolsillo de activos y jubilados”, sostuvo el sector.

El mensaje dirigido a los senadores

La convocatoria se produce después de anteriores movilizaciones realizadas en Paraná durante el tratamiento del proyecto en comisiones. El 1º de julio, distintos gremios y organizaciones ya habían marchado hacia Casa de Gobierno mientras continuaba el debate en el Senado.

Ahora, la Multisectorial volvió a dirigir un mensaje directo a los legisladores provinciales. “Seguiremos en la exigencia a cada uno que vote en contra de empobrecer a sus comunidades, castigar a sus jubilados y seguir golpeando las economías de sus pueblos”, expresó.

Y agregó: “Ha llegado la hora de definir de qué lado están y asumir las consecuencias”.

El Senado tratará la reforma en sesión especial

La sesión especial está prevista para el miércoles 15 de julio desde las 9.30. El Senado buscará avanzar con el proyecto después de que se emitieran dictámenes durante el tratamiento legislativo.

La iniciativa oficial propone cambios en el sistema previsional entrerriano y ha generado un fuerte rechazo por parte de gremios, trabajadores activos y jubilados, que vienen protagonizando distintas acciones de protesta.

La nueva jornada convocada por la Multisectorial coincidirá con la discusión legislativa y tendrá como punto central una movilización hacia Casa de Gobierno, mientras en el Senado se defina el futuro del proyecto.