Agmer define posibles medidas de fuerza tras rechazar la oferta salarial en la mesa paritaria

Agmer medidas de fuerza será uno de los principales temas de debate este lunes, cuando la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos reúna a su plenario de secretarios generales en modalidad virtual. La convocatoria fue fijada para las 15 y se concretará en medio del conflicto salarial que mantiene el sindicato con el Gobierno provincial, luego del rechazo a la última oferta presentada en la mesa paritaria.

La negociación salarial correspondiente a este año se encaminó hacia un nuevo escenario de desacuerdo. La tercera ronda de la paritaria, que sucedió a las reuniones realizadas en marzo y mayo, no logró acercar posiciones entre las partes, pese a dos encuentros mantenidos durante la última semana.

En la primera audiencia, realizada el lunes 6, el Poder Ejecutivo propuso una recomposición salarial del 6%, distribuida en dos tramos: un 3% con los salarios de julio y otro 3% con los haberes de septiembre. La iniciativa fue rechazada por Agmer, que solicitó una mejora en la propuesta.

La segunda oferta tampoco conformó al gremio

Como respuesta al planteo sindical, el Gobierno presentó una nueva oferta el miércoles 8. La propuesta contempló un incremento del 3% para julio, que se abonaría en agosto, y un 4% para septiembre, a liquidarse en octubre, tomando como base de cálculo el salario del mes inmediato anterior.

Además, el Ejecutivo incorporó mejoras en el Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid) y en el adicional por Conectividad. Para jornada simple, el Fopid registraría una suba del 19,7%, mientras que para jornada completa el incremento alcanzaría el 26,1%.

En cuanto a Conectividad, el aumento previsto sería del 20,8% para jornada simple y del 27,1% para jornada completa. Con esos cambios, el salario mínimo garantizado para el sector docente pasaría de $776.250 a $850.000, dio cuenta Elonce.

El plenario definirá los próximos pasos

Pese a las modificaciones incorporadas por el Ejecutivo, Agmer resolvió rechazar nuevamente la propuesta. El gremio consideró que los cambios introducidos fueron mínimos respecto de la oferta inicial y cuestionó que parte de la mejora salarial estuviera sustentada en incrementos de conceptos considerados en negro, como el Fopid y Conectividad.

En ese contexto, el plenario de secretarios generales convocado para este lunes analizará la continuidad del conflicto y definirá la estrategia gremial, publicó Entre Ríos Ahora. Si el Gobierno mantiene su postura de que la oferta presentada es definitiva, el sindicato podría avanzar con una convocatoria a medidas de fuerza.

Desde Agmer ya se declaró el estado de conflicto y, según trascendió desde fuentes gremiales consultadas por Entre Ríos Ahora, la posibilidad de nuevos paros docentes será uno de los principales puntos que evaluarán los representantes departamentales durante el encuentro virtual.