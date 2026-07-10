Argentinos trabajan en edificio que colapsó durante fiesta infantil en Venezuela: “Había madres abrazadas a sus bebés”

Rescatistas argentinos en Venezuela continúan trabajando entre los escombros del complejo residencial OPP 25, en la ciudad de La Guaira, donde un edificio de 14 pisos colapsó tras el doble sismo registrado el pasado 24 de junio.

El derrumbe ocurrió mientras, entre otras actividades, se desarrollaba una fiesta infantil en uno de los salones del inmueble. Con el paso de los días, las posibilidades de encontrar sobrevivientes prácticamente desaparecieron y la misión se concentró en recuperar los cuerpos de las víctimas para que puedan ser identificados y entregados a sus familiares.

Esteban Chalá en Venezuela.

Uno de los testimonios más conmovedores fue el de Esteban Chalá, presidente del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), quien describió la dimensión de la tragedia. “Había madres abrazadas a sus bebés”, resumió en diálogo con Infobae mientras permanecía en plena tarea de rescate.

Las comunicaciones con Chalá resultaron difíciles debido a las condiciones en la zona del desastre. Sin embargo, alcanzó a relatar que el escenario que enfrentan los socorristas argentinos es uno de los más complejos de su trayectoria, marcada por intervenciones en distintos puntos del mundo afectados por catástrofes naturales y conflictos humanitarios.

Christian Luccisano en La Guaira.

Misión humanitaria con más de 60 voluntarios argentinos

El operativo está encabezado por el Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), una organización integrada por voluntarios que brinda asistencia humanitaria internacional "sin distinción de política, etnia, género o credo". En esta misión participan más de 60 rescatistas argentinos provenientes de distintos puntos del país, entre ellos La Plata, Puerto Madryn, Trelew y la ciudad de Buenos Aires.

Los voluntarios trabajan en el complejo OPP 25, un edificio que contaba con 14 pisos y 16 departamentos por planta. Además de las viviendas, el inmueble albergaba un mercado, una peluquería y un salón de fiestas donde, al momento del derrumbe, se desarrollaba un cumpleaños infantil.

“Hay que hacerlo. Asumimos ese compromiso, asumimos el hecho de arriesgarnos para sacar gente con vida de los escombros“, sostuvo Chalá al explicar el espíritu con el que la organización enfrenta este tipo de emergencias. La misión en Venezuela se sumó así a otras intervenciones realizadas por CEPA en escenarios críticos como Ucrania, Sudán del Sur, Haití y Libia.

La búsqueda pasó de sobrevivientes a víctimas

Durante las primeras horas posteriores al derrumbe, fueron los propios vecinos quienes lograron rescatar con vida a varias personas atrapadas bajo los escombros. Sin embargo, con el transcurso de los días, esa posibilidad se redujo drásticamente.

Los rescatistas argentinos señalaron que, hasta el momento, recuperaron cerca de 70 cuerpos y que ya no encontraron personas con vida. Según explicaron, las mayores probabilidades indican que muchas víctimas permanecen atrapadas en los pisos inferiores y en la galería comercial del edificio.

“La situación es especialmente difícil porque no hay chances de que los demás estén vivos”, reconoció Chalá al describir el estado del operativo. Aun así, el trabajo continuó de manera ininterrumpida con el objetivo de devolver cada cuerpo a sus seres queridos.

El presidente de CEPA contó además que lograron recuperar familias enteras entre los restos del edificio. Los voluntarios argentinos arribaron a Venezuela a bordo de un vuelo solidario de Solidaire, pilotado por Enrique Piñeyro, y hasta el momento no tienen una fecha prevista para regresar al país.

"Las familias necesitan cerrar el duelo"

Para los integrantes del equipo de rescate, la misión no concluye cuando desaparecen las posibilidades de hallar sobrevivientes. Chalá remarcó que la recuperación de las víctimas representa una etapa igualmente trascendente para quienes esperan noticias desde hace días.

“Esta etapa es tan importante como la primera porque las familias están con nosotros, conocemos sus historias, conocemos a quien buscamos, al hijo, a la esposa, a la madre”, lamentó.

El presidente de la organización destacó que el equipo está conformado por médicos, enfermeros, psicólogos y socorristas, todos preparados para afrontar tanto las tareas operativas como la contención de los familiares. “Significa que ellos puedan cerrar su duelo, su luto”, afirmó.

El impacto emocional de trabajar entre los escombros

Otro de los voluntarios argentinos que integra la misión es Christian Luccisano, coordinador de operaciones logísticas de CEPA y tripulante de cabina de Aerolíneas Argentinas. Llegó a La Guaira el pasado viernes por la noche y desde entonces permanece entre 10 y 14 horas diarias trabajando sobre los restos del edificio.

Su participación también estuvo marcada por una motivación personal. “Estoy casado con una venezolana que conocí en La Guaira trabajando. Me movilizó el pueblo venezolano y me metí en la coordinación”, explicó sobre las razones que lo llevaron a sumarse a esta misión humanitaria.

“La tarea de todos acá es venir a poner manos en los escombros y recuperar personas vivas, pero desde el momento que llegamos hasta hoy fue devolver cuerpos a los familiares”, expresó. A pesar de la dureza del trabajo, aseguró que le gustaría permanecer una semana más colaborando con el operativo.

Luccisano describió que cada jornada representa un fuerte desafío emocional. “Ayer me quebré por ver imágenes muy duras. Ves quién vivía en cada lugar, si había músicos, si había niños. Es estar en presencia de la muerte y la descomposición”. Según contó, el impacto fue tan profundo que necesitó permanecer dos horas fuera de servicio para recuperarse.

Riesgo permanente y una esperanza que no desaparece

Las tareas de rescate se vuelven aún más peligrosas durante la noche. La escasa visibilidad y la posibilidad de nuevos derrumbes obligan a extremar las medidas de seguridad en cada intervención, publicó Infobae.

“Es un trabajo riesgoso por las estructuras que colapsan, la violencia que puede generar en la zona, aunque eso no pasó. Es difícil respirar entre las estructuras”, describió Luccisano sobre las condiciones en las que desarrolla el operativo.

Mientras los equipos avanzan entre bloques de hormigón y hierro retorcido, los familiares permanecen a pocos metros aguardando noticias. “Se quedan toda la noche sacando piedrita por piedrita”, relató el rescatista. Además, destacó el acompañamiento permanente de los vecinos, que acercan agua y alimentos a los voluntarios como muestra de agradecimiento.

Finalmente, reconoció que las posibilidades de hallar sobrevivientes son prácticamente inexistentes, aunque aseguró que nadie abandona completamente la esperanza. “Las esperanzas de encontrar gente con vida se fueron desvaneciendo, hoy son mínimas. Nunca descartamos un milagro pero por las temperaturas, el nivel de aplastamiento, son muy mínimas”, concluyó.