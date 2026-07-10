Se hizo pasar por un empleado de gas y le robó más de un millón de pesos a un jubilado

Un jubilado de 78 años fue víctima de un violento robo bajo la modalidad conocida como “cuento del tío” en Mar del Plata. Un hombre se hizo pasar por un empleado de la empresa de gas Camuzzi para ingresar a la vivienda y sustraerle más de un millón de pesos.

El hecho ocurrió durante el feriado del jueves alrededor de las 15, cuando el delincuente llegó hasta una casa ubicada en el barrio Cerrito y San Salvador y simuló realizar tareas relacionadas con el servicio de gas. Según relató la familia de la víctima, el hombre logró ganarse la confianza del jubilado y entrar al domicilio donde reside, en el fondo de la propiedad.

Una vez adentro, la situación cambió abruptamente. De acuerdo con el testimonio de los familiares, el asaltante lo amenazó con “picanearlo” y “romperle la cabeza” si no entregaba el dinero. Además, durante el ataque le habría provocado lesiones en uno de los codos.

El delincuente se apoderó de aproximadamente un millón de pesos, suma que correspondía a la jubilación, el aguinaldo y algunos ahorros de la víctima. “Mi hermano tuvo que hablar porque no tiene defensa. Está discapacitado por la edad”, expresó un familiar.

Tras el robo, la familia reunió imágenes del sospechoso y de la motocicleta en la que se movilizaba y anunció que realizará la denuncia formal ante la comisaría correspondiente. El objetivo es que el material sea incorporado a la investigación para intentar identificar al autor del hecho.

Los allegados al jubilado también pidieron extremar las precauciones ante personas que se presenten en los domicilios como empleados de empresas de servicios públicos y recordaron que, ante cualquier duda, se debe verificar la identidad del personal antes de permitir el ingreso.

El caso volvió a encender la preocupación por las estafas y robos dirigidos a adultos mayores en Mar del Plata, una modalidad delictiva que suele combinar engaño previo, intimidación y aprovechamiento de la vulnerabilidad de las víctimas. (La Capital MDP)