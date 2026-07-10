Un hombre sufrió un violento robo mientras jugaba la Selección Argentina y perdió todos sus ahorros

Un hombre de 76 años sufrió un violento robo en su vivienda de Ituzaingó mientras se disputaba el partido entre la Selección Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. Tres delincuentes encapuchados y armados ingresaron a la propiedad, lo golpearon y escaparon con todos sus ahorros.

El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre calle Gallo al 1500, entre La Piedad y Santos Dumont, en el barrio El Pilar. La víctima se encontraba sola y había apagado el televisor durante el entretiempo para continuar siguiendo el encuentro por radio desde su habitación.

Fue en ese momento cuando los asaltantes treparon un paredón e ingresaron al domicilio. Una vez adentro, redujeron al hombre, le ataron las manos con cables y los pies con un cinturón.

Lo golpearon para exigirle dinero

Durante el robo, uno de los delincuentes se sentó sobre el pecho de la víctima para obligarlo a decir dónde guardaba sus ahorros. También recibió culatazos en la cabeza y golpes en el rostro.

Como consecuencia de la agresión, sufrió un corte en el cuero cabelludo y otras lesiones. Mientras permanecía inmovilizado, los atacantes revolvieron toda la vivienda e incluso rompieron el cielorraso del baño.

Lugar del robo.

El episodio duró aproximadamente media hora. Según la reconstrucción realizada por la familia, un cómplice que esperaba afuera en una camioneta alertó a los asaltantes para que abandonaran rápidamente el lugar.

Se llevaron los ahorros de toda su vida

Los delincuentes escaparon con alrededor de 10.000 dólares en efectivo, un teléfono celular y otros objetos de valor. La familia sospecha que el robo pudo haber sido planificado y que los responsables contaban con información previa sobre la existencia del dinero.

“Se llevaron los ahorros de toda su vida. Hace poco cobró un juicio y los únicos que sabían eran su abogado y la parte que le pagó. Creemos que no fue algo al voleo”, expresó una familiar de la víctima.

Una cámara de seguridad de la zona registró parte de la secuencia. En las imágenes se observa que la camioneta utilizada por los delincuentes pasó frente al domicilio, regresó y luego estacionó detrás del vehículo del damnificado.

Tras un llamado al 911, personal policial y una ambulancia llegaron al lugar. El hombre recibió atención médica por las heridas sufridas y se encuentra fuera de peligro.