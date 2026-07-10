Sofía Jujuy sorprendió con una tarde de lujo, bikini y romance en Miami

Sofía Jujuy se tomó un descanso de la intensidad del Mundial 2026 y disfrutó de una jornada de relax en Miami junto a su novio, Gustavo Hormaechea. La influencer compartió en sus redes una serie de imágenes y videos desde un paseo en barco que rápidamente captaron la atención de sus seguidores.

“Las tardes de barquito son una locura y con el capitán de mi barco ni les cuento”, escribió en una de sus publicaciones, en referencia a su pareja. La frase acompañó una producción en la que se la vio posando sobre la embarcación con una bikini blanca con detalles azules.

La modelo también mostró parte del detrás de escena de la salida, con diferentes postales del recorrido y un clima distendido. En uno de los videos, apareció cantando mientras su novio se acercaba por detrás para besarla.

El inesperado momento que vivieron en el agua

La tarde tuvo además un episodio que generó sorpresa. Mientras navegaban, Sofía Jujuy advirtió la presencia de un tiburón cerca de la embarcación y dejó registrado el momento en sus historias.

“Ay, chicos, ¿dónde está?”, se la escucha decir mientras intentaba ubicar al animal marino. La escena sumó un condimento inesperado a una jornada que había comenzado como un simple paseo de relax.

Lejos de mostrarse alterada, la influencer continuó compartiendo imágenes del día y de los momentos que vivió junto a Hormaechea.

Un reencuentro cargado de emoción

Días antes, Sofía Jujuy había documentado también el reencuentro con su pareja después de un período de distancia. En aquel momento, mostró sus nervios antes de verlo y luego publicó un video de ambos entre abrazos y besos.

“Te extrañé mucho, mi amor. No puedo creer que estás acá, te amo”, escribió junto a las imágenes. La modelo también contó que la relación a distancia intensifica cada reencuentro.

La pareja comenzó su relación a comienzos de año y desde entonces compartió viajes, reuniones familiares y diferentes momentos juntos. Incluso protagonizaron una ceremonia simbólica en una iglesia de El Alfarcito, en Salta.

Con su paseo en barco por Miami, Sofía Jujuy volvió a mostrar una faceta más relajada y romántica, mientras continúa acompañando de cerca el recorrido de la Selección Argentina en el Mundial 2026.