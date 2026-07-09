El hijo de Ernestina Pais la recordó con un emotivo mensaje a 13 días de su muerte

A 13 días de la muerte de Ernestina Pais, su hijo Benicio Guyot volvió a expresar públicamente el dolor por la pérdida de la periodista y conductora. El joven de 22 años compartió un nuevo mensaje en sus redes sociales acompañado por fotografías junto a su madre.

Luego de participar en una función teatral, Benicio publicó una imagen en la que se los ve juntos en distintas etapas de su infancia y escribió un breve mensaje.

"Te extraño", expresó junto a un emoji de corazón roto.

Créditos: Instagram

La publicación se suma a otros homenajes que el joven viene realizando desde el fallecimiento de su madre, ocurrido tras ser embestida por una formación del Tren de la Costa.

El primer mensaje tras la muerte de Ernestina Pais

Pocos días después del fallecimiento, Benicio había compartido una extensa carta en la que recordó distintos momentos vividos junto a la periodista.

"Hay cosas que me encantaría decirte que se las llevará la eternidad. Hay momentos dentro de mí que mi cerebro jamás olvidará", escribió.

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En el texto también evocó las demostraciones de afecto que recibía de su madre.

"Tus 'te amo' pegajosos y constantes los voy a tener siempre muy cerquita. Creo que no hubo un solo día donde no haya escuchado, con esa voz tan peculiar que tenías, un 'te amo, hijo'", recordó.

El recuerdo de su madre

En su mensaje, Benicio también describió aspectos de la personalidad de Ernestina Pais que marcaron su vida.

"Nunca pretendiste ser algo que no eras. Siempre tuviste pasión por todo lo que hiciste". Además, reconoció el lugar que ocupaba su madre en su vida.

"Yo era tu todo y, aunque me costaba admitírtelo y quizá nunca lo hice, vos el mío también". El joven también destacó el compromiso y la forma de ser de la conductora. "Eras muy clara con tus ideales, deseos y goles. Tus rebeldías tenían propósito porque siempre luchaste por hacer que todo lo que tocaras mejorara".

Un duelo atravesado por la exposición pública

En otro tramo de la carta, Benicio hizo referencia a la repercusión pública que tuvo la muerte de su madre y cómo eso influye en el proceso de duelo.

"Tu ida no es como una común. Me aparecés en la tele, en las noticias, en los foros. Escapar de esta pérdida va a ser difícil".

El homenaje concluyó con una descripción de los recuerdos que conservará de Ernestina Pais.

"Con esa sonrisa de cachete a cachete que podía iluminar hasta la habitación más oscura, te voy a recordar. Con esa carcajada que se escuchaba desde la otra punta de la casa, te voy a recordar. Con esa niña que vivía en tu interior, te voy a recordar".