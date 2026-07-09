Reparación de cañería en calle López Jordán afecta el suministro en tres zonas: trabajarán hasta la madrugada

La Municipalidad continúa con la reparación de un conducto de 900 milímetros en calle López Jordán, en la zona de Cacique Yasú y Acceso Norte. La intervención afecta el suministro de agua potable en distintos barrios y, tras detectarse una nueva fisura durante las pruebas hidráulicas, las tareas se extenderán durante la madrugada.

La secretaria de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental, Mayra Collante, explicó que la reparación inicial se completó en el tiempo previsto, pero durante la verificación surgió un nuevo inconveniente.

"La reparación original iba a conllevar entre 15 y 16 horas de trabajo para su finalización y prueba. Efectivamente finalizamos en plazo, pero a los fines de la verificación hidráulica comenzó una nueva pérdida en un tramo contiguo y por eso entendemos que nos vamos a extender unas horas más hacia la madrugada", señaló.

Mayra Collante

Ante esta situación, el municipio decidió reemplazar un tramo completo del conducto en lugar de reparar únicamente la nueva fisura. "Iniciamos con una sola fisura, se hizo un reemplazo por un conducto y después se observó que un nuevo tramo presentaba fatiga. Tomamos la decisión de hacer un reemplazo completo y no de una sección, porque el ducto ya presenta un caso patológico de fatiga", explicó.

Collante indicó que el nuevo recambio abarcará 14 metros, que se suman a los 12 metros ya reemplazados, utilizando materiales de mayor calidad que los originales.

"Estamos usando ductos de muchísima calidad, superiores a los que tenía originalmente este conducto. Con más de 25 metros de reemplazo creemos que vamos a soportar las tensiones de presión que tiene esta zona", afirmó.

Barrios afectados por la falta de agua

La funcionaria recordó que el conducto de 900 milímetros abastece a los centros distribuidores de Lola Mora y Parque del Lago.

"Desde la planta Echeverría este conducto transporta agua tanto a Lola Mora como al centro distribuidor Parque del Lago", indicó. Explicó además que, mientras se realizan las reparaciones, el abastecimiento se reorganizó utilizando un conducto paralelo de 630 milímetros.

"Durante el día pudimos ir alimentando a los vecinos de Lola Mora y ahora estamos intentando cargar la cisterna de Parque del Lago a través de esa conducción", detalló.

Como consecuencia de esa maniobra, también se registraron inconvenientes en otros sectores de la ciudad.

"En este momento la zona sureste es la principal afectada, pero también tenemos inconvenientes en la zona centro y en Seminario, porque son abastecidas por el mismo ducto", precisó.

Estiman finalizar los trabajos durante la madrugada

Respecto del plazo de la obra, Collante señaló: "Esperamos entre las 2 y las 3 de la mañana estar probando, asegurando y verificando las presiones sobre este ducto para evitar una nueva reparación", sostuvo.

Asimismo, pidió a los vecinos hacer un uso responsable del agua hasta la normalización del servicio. "Prefiero ser prudente y alertar a los vecinos para que cuiden su suministro, quienes tengan tanque lo administren y extremen las medidas porque es una reparación grande para la ciudad", expresó.

Finalmente, confirmó que permanecerá junto a la cuadrilla hasta la finalización de los trabajos. "Iniciamos hoy a las 8 de la mañana y hasta que no se termine no nos vamos", concluyó.