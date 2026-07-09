Feriado patrio con sol y gran concurrencia en los miradores del Parque Urquiza

El feriado patrio se vivió a puro sol y al aire libre en Paraná

El feriado del 9 de julio se vivió a pleno en los miradores del Parque Urquiza, donde familias, jóvenes y turistas aprovecharon la jornada soleada para disfrutar de la vista al río Paraná, realizar picnics, compartir actividades recreativas y recorrer los espacios culturales de la zona.

Desde la terraza ubicada junto a MiradorTec y el Pato Sirirí, el paisaje fue uno de los grandes protagonistas de la jornada. Vecinos y visitantes eligieron el lugar para pasar la tarde al aire libre, en un escenario que combinó naturaleza, descanso y entretenimiento.

Entre los presentes se encontraba un grupo de bailarines de K-pop que aprovechó el espacio para ensayar una coreografía de cara a una próxima presentación.

Tiago, profesor de la agrupación, explicó: “Somos de Beli Dance Studios, estamos en una agrupación llamada Kpos Labs. Ensayamos siempre los sábados de 17 a 19 y ahora justamente estamos preparando una muestra que vamos a hacer en el Teatro 3 de Febrero”.

El docente detalló que el grupo está integrado por 11 personas y destacó la importancia de prepararse con anticipación para el espectáculo previsto para agosto.

Las propuestas culturales también atrajeron a numerosas familias. Una madre que asistió junto a su hijo contó: “Vinimos a ver Vida Submarina y ya nos quedamos porque estaba la otra función de Aventura en el Espacio”.

Por su parte, Laureano, alumno de quinto grado de la Escuela N° 1 Centenario, recomendó la experiencia: “Está muy buena, es muy entretenido” y agregó que con las actividades “aprendés mucho”.

Llegada de turistas

El atractivo del lugar también convocó a visitantes de otras localidades. Una joven oriunda de Santa Fe comentó: “Vinimos hace unos días y repetimos ahora porque está hermoso”, mientras compartía la tarde con una amiga de Paraná.

En otro sector de la terraza, grupos de amigos y familias se instalaron sobre el césped para disfrutar del sol y la vista al río. Una de las visitantes destacó el clima de la jornada al señalar: “Hermoso, hermoso. La verdad que un día hermoso”.

También hubo presencia de turistas que llegaron desde distintos puntos del país. Un grupo de amigos que viajó desde General La Madrid eligió el lugar como punto de encuentro durante su estadía en la capital entrerriana. “Muy lindo Paraná. Nos vamos a quedar acá”, expresaron, mientras disfrutaban de una tarde de descanso junto al río.