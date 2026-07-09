La Municipalidad de Paraná informó que avanzan los trabajos de reparación del caño maestro de 900 milímetros que transporta agua potable desde la planta potabilizadora Echeverría hacia los centros distribuidores Parque del Lago y Lola Mora. Desde el municipio estimaron a Elonce que el servicio comenzará a normalizarse entre las 18 y las 19, una vez finalizadas las tareas y realizadas las pruebas hidráulicas correspondientes.

La secretaria de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental, Mayra Collante, explicó que las cuadrillas trabajaban desde las primeras horas de la mañana en la intersección de López Jordán y Acceso Norte, y que la obra ya superaba la mitad de su ejecución.

Estiman que el servicio de agua potable comenzará a normalizarse entre las 18 y las 19

La funcionaria municipal indicó que el equipo de Obras Sanitarias se encontraba instalando un nuevo tramo de cañería para reemplazar el sector dañado. "Estamos muy próximos a presentar un tramo de conducto de reemplazo, es decir, estamos prácticamente a medio camino, un poquito más, para concluir las labores de reparación", señaló.

Collante precisó que el conducto afectado corresponde al acueducto de 900 milímetros, mientras que el caño paralelo de 630 milímetros continúa abasteciendo al centro distribuidor Lola Mora.

Qué zonas siguen afectadas

La secretaria explicó que la principal afectación se registra en los barrios abastecidos por el centro distribuidor Parque del Lago. "El centro distribuidor principalmente afectado es el de Parque del Lago, es decir, el sureste de la ciudad y, complementariamente, la zona del Seminario y parte de la zona norte".

En ese sentido, estimó que, si las tareas continúan según lo previsto, durante la tarde podrían iniciarse las maniobras para restablecer el suministro. "Esperamos estar cercanos a bombear y hacer las verificaciones del caso para que, entre las 18 y las 19 horas, podamos volver a distribuir agua".

Por qué volvió a romperse el caño

Collante explicó que el acueducto, construido en plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV), tiene más de 20 años de antigüedad y presenta un comportamiento particular ante esfuerzos mecánicos.

Según detalló, luego de la reparación realizada el día anterior, durante las primeras pruebas hidráulicas apareció una nueva fisura algunos metros más adelante, en calle López Jordán, en inmediaciones de Caciques Yasu. "La sobrepresión transmitió el esfuerzo aguas abajo al tramo continuo, lo que nos obligó a extender la obra y reemplazar un tramo más largo de cañería".

La funcionaria aclaró a Elonce que esa posibilidad estaba contemplada debido a las características del material y a la ubicación del conducto en una zona de pendiente, donde las variaciones de presión y los movimientos del suelo durante el invierno pueden favorecer este tipo de roturas.

Piden paciencia hasta la normalización

Desde el municipio solicitaron comprensión a los vecinos mientras continúan las tareas. Collante reiteró que el objetivo es finalizar la reparación durante la tarde y comenzar luego el proceso de llenado de la red, una etapa que demanda tiempo para recuperar los niveles de presión habituales.

Por ese motivo, la recomendación continúa siendo hacer un uso responsable del agua almacenada en los tanques domiciliarios hasta que el servicio quede completamente restablecido.