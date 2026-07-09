Sigue la reparación de caño maestro y hay restricción en el servicio de agua en la zona este de Paraná  

Continúa la reparación del acueducto que abastece a Parque del Lago

Desde las primeras horas de este jueves, personal municipal de Paraná retomó los trabajos de reparación sobre el acueducto de 900 milímetros que abastece al centro distribuidor Parque del Lago y transporta el agua desde la planta potabilizadora Echeverría.

Las tareas se realizan luego de que, durante las pruebas efectuadas tras la reparación de una fisura registrada en calle López Jordán, en inmediaciones de Caciques Yasu, se detectara la necesidad de intervenir nuevamente el conducto, a pocos metros del punto donde se había trabajado inicialmente.

Servicio restringido en la zona este

Mientras se desarrollan las tareas, el suministro de agua potable continuará restringido en distintos sectores de la zona este de la ciudad.

Desde el municipio indicaron que los operarios avanzan con la nueva intervención sobre el caño maestro para restablecer el normal funcionamiento del sistema de distribución.

De acuerdo con la estimación oficial, las tareas se extenderán hasta las últimas horas de la tarde, momento en el que comenzará el proceso de normalización del servicio, siempre que las condiciones técnicas lo permitan.