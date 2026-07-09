River pierde a uno de sus grandes referentes: Armani acordó su salida del club

Después de ocho años y medio, Franco Armani dejará River y pondrá punto final a una de las etapas más importantes de su carrera. El arquero de 39 años acordó interrumpir anticipadamente su contrato para regresar a Atlético Nacional, el club colombiano donde también dejó una huella profunda.

La decisión implica el cierre de un ciclo que comenzó en 2018 y que tuvo al arquero como una de las caras más reconocidas del equipo de Núñez. Durante ese período disputó 366 partidos oficiales, consiguió diez títulos y se convirtió en un referente dentro y fuera de la cancha.

La salida fue consensuada con la dirigencia, que decidió respetar la voluntad del futbolista. El vínculo se extendía hasta fin de año, pero ambas partes acordaron terminarlo antes para que el jugador pueda continuar su carrera en Medellín.

De figura indiscutida a perder terreno

El presente deportivo de Armani también influyó en la resolución. Durante el último semestre tuvo menos continuidad, atravesó algunas molestias físicas y perdió la titularidad ante Santiago Beltrán, quien aprovechó sus oportunidades y se afianzó bajo los tres palos.

Ese nuevo escenario modificó su lugar dentro del plantel. Después de tantos años como titular y capitán, el arquero entendió que la posibilidad de volver a Atlético Nacional representaba una oportunidad ideal para seguir compitiendo y acercarse al cierre de su carrera.

En River consideraron que su trayectoria justificaba darle libertad para elegir el siguiente paso. El club no puso trabas y acompañó una decisión que también tiene un fuerte componente emocional.

Una etapa marcada por la Libertadores de 2018

El momento más recordado de Armani con la camiseta de River fue la conquista de la Copa Libertadores 2018, con la histórica final ante Boca disputada en Madrid. Aquella coronación lo ubicó definitivamente entre los grandes referentes de la institución.

A ese título se sumaron otras nueve conquistas, además de numerosas actuaciones determinantes y marcas personales. Entre ellas aparece el registro de 158 partidos con el arco en cero y una racha de 965 minutos sin recibir goles en la Primera División argentina.

Su rendimiento sostenido también le abrió las puertas de la Selección Argentina. Con la Albiceleste formó parte de los planteles campeones de la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

El regreso a Medellín

La próxima etapa de Armani estará otra vez en Atlético Nacional, donde jugó entre 2010 y comienzos de 2018. Allí obtuvo 13 títulos y construyó un vínculo muy fuerte con los hinchas, que durante años esperaron su regreso.

El arquero había manifestado públicamente su intención de volver algún día al club colombiano para finalizar allí su carrera profesional. Ahora, con su salida de River encaminada, esa posibilidad finalmente se concretará.

Su partida deja vacante un lugar simbólico dentro del plantel de Núñez. Más allá de la pérdida de protagonismo en los últimos meses, su nombre quedó ligado a uno de los períodos más exitosos de la historia reciente del club.