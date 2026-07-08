El capitán y el DT de Suiza analizaron a la Selección Argentina: "No es invencible"

Con la clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026 ya asegurada tras vencer a Colombia por penales, Suiza comenzó a enfocarse completamente en el compromiso que afrontará frente a la Selección Argentina.

Apenas terminó el encuentro, tanto el entrenador Murat Yakin como el experimentado defensor Ricardo Rodríguez analizaron el desafío que tendrán por delante, aunque desde perspectivas diferentes.

El conjunto europeo volverá a disputar esta instancia después de 72 años y afrontará uno de los partidos más importantes de su historia reciente. Del otro lado estará el vigente campeón del mundo, que llega fortalecido luego de una agónica remontada frente a Egipto.

Murat Yakin creen que son capaces de sacudir a Argentina

En conferencia de prensa, Murat Yakin transmitió confianza en las posibilidades de su equipo y dejó en claro que el objetivo será competir sin complejos frente a uno de los favoritos del torneo. "Lo que corresponde es jugar contra el actual campeón. Es una oportunidad singular, pero Argentina no es invencible. Por supuesto que trataremos de vencerlos", aseguró el entrenador, convencido de que su selección puede protagonizar una nueva sorpresa.

El director técnico también destacó que el conocimiento sobre el estilo sudamericano será un aspecto importante de cara al compromiso y valoró la intensidad con la que suelen afrontar este tipo de encuentros. "Conocemos la mentalidad de los equipos sudamericanos, todos los duelos son importantes", agregó, anticipando un partido de máxima exigencia desde el aspecto futbolístico y emocional.

Además del análisis del próximo rival, Yakin también se refirió a una de las principales preocupaciones del cuerpo técnico: la situación física de Johan Manzambi, máximo goleador del seleccionado en esta Copa del Mundo con tres tantos.

El atacante sufrió una lesión en una de sus rodillas y su presencia frente a Argentina permanece envuelta en incertidumbre. El entrenador reconoció que todavía no existe un diagnóstico definitivo y evitó anticipar una decisión. "No se puede curar en poco tiempo. No sabemos con exactitud qué tipo de lesión tiene. Si se puede, lo vamos a poner a jugar, pero tampoco nos queremos arriesgar", explicó.

La posible ausencia de Manzambi se sumaría a otras bajas importantes que ya tiene confirmadas el conjunto europeo. Michel Aebischer y Luca Jaquez continúan recuperándose de diferentes inconvenientes físicos y tampoco aparecen como opciones para el encuentro del sábado.

Ricardo Rodríguez elogió al campeón del mundo y a Lionel Messi

Muy diferente fue el enfoque elegido por Ricardo Rodríguez, uno de los futbolistas con mayor experiencia dentro del plantel suizo y protagonista de su cuarto Mundial consecutivo. El lateral izquierdo optó por destacar las virtudes del rival y elogiar especialmente a Lionel Messi.

"Argentina es un equipazo, tiene jugadores muy fuertes, un buen entrenador y sabemos cómo juegan. Tiene a Messi, el mejor", afirmó el defensor, reconociendo el potencial colectivo e individual del conjunto dirigido por Scaloni.

Rodríguez ha sido una pieza fundamental durante toda la campaña de Suiza en el Mundial. Disputó todos los partidos como titular y volvió a consolidarse como uno de los líderes futbolísticos y anímicos de un plantel que atraviesa uno de los mejores momentos de su historia.

Con ese panorama, Suiza buscará escribir una nueva página histórica frente a la Scaloneta, que intentará mantener vivo el sueño del bicampeonato mundial. El duelo enfrentará a un equipo que llega respaldado por la experiencia de sus figuras con otro que atraviesa el momento más importante de su historia reciente y sueña con seguir sorprendiendo en el torneo.