La mamá de Lionel reveló cómo evoluciona la salud de Jorge Messi y habló sobre la posibilidad de viajar al Mundial

Jorge Messi continúa recuperándose, según reveló el médico Guillermo Capuya, quien contó que mantuvo una conversación con Celia María Cuccittini, madre de Lionel Messi, luego del triunfo de la Selección Argentina frente a Egipto. El profesional compartió detalles del intercambio de mensajes y aseguró que la familia permanece en Rosario mientras avanza la recuperación del padre del capitán argentino.

Las declaraciones fueron realizadas durante su participación en el programa La mañana con Moria, donde explicó que decidió escribirle a Celia una vez finalizado el encuentro, a pesar de imaginar que estaba recibiendo una gran cantidad de mensajes por la clasificación de la Selección. "Ayer, cuando terminó el partido, me imaginé que Celia estaba recibiendo muchos mensajes. De igual manera, le mandé dos cosas", relató Capuya.

El pedido relacionado con Lionel Messi

El médico explicó que uno de los mensajes que envió estuvo vinculado con una solicitud que le habían hecho llegar desde la ciudad de Cutral Có. "Le comenté que le estaban pidiendo a Leo si le podía mandar un saludo a la intendencia de esa localidad", explicó Capuya, en referencia a la ciudad neuquina donde recientemente fue inaugurada la estatua más grande de Lionel Messi.

Aprovechando la conversación, el profesional decidió consultar también por el estado de salud de Jorge Messi, quien atraviesa un proceso de recuperación.

Cómo sigue la salud de Jorge Messi

Según contó Capuya, la respuesta de Celia fue tranquilizadora y estuvo acompañada por el agradecimiento hacia quienes siguen de cerca la situación de la familia. "Sí, tengo mil mensajes, todos de cariño. Jorge está recuperándose", le respondió la madre del capitán de la Selección Argentina.

El médico también le preguntó si tenían previsto viajar o permanecer en Rosario durante los próximos días. La respuesta fue clara: "Por ahora nos vamos a quedar en Rosario".

El gesto de Celia Cuccittini

Capuya destacó especialmente la actitud de Celia Cuccittini, quien encontró un momento para responderle pese a la enorme cantidad de mensajes que estaba recibiendo tras el triunfo de la Selección.

El profesional contó que la madre de Lionel Messi le envió saludos acompañados por varios corazones y remarcó que siempre mantiene una actitud cercana y amable con quienes se comunican con ella.

El intercambio permitió conocer que Jorge Messi continúa evolucionando favorablemente, mientras la familia permanece en Rosario acompañando su recuperación, en medio de la alegría por un nuevo triunfo del seleccionado argentino.