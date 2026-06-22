A días del cumpleaños de Lionel, Jorge Messi recibió el alta médica

La recuperación de Jorge Messi llevó alivio a la familia del capitán de la Selección argentina en medio del Mundial 2026. Luego de varios días de preocupación por su estado de salud, el padre de Lionel Messi recibió el alta médica y ya se encuentra nuevamente en Rosario.

La noticia fue confirmada por Ángel de Brito durante la emisión en vivo de LAM (América TV), pocas horas después de la victoria de Argentina por 2 a 0 frente a Austria.

“Se viene el cumpleaños de Messi pasado mañana. Buenas noticias para la familia Messi. Le dieron de alta a su papá, Jorge Messi”, anunció el conductor al aire.

Una noticia esperada por el entorno de Messi

Según se informó, Jorge Messi permaneció internado durante varios días bajo seguimiento médico y acompañado permanentemente por su esposa, Celia Messi.

Su recuperación representa una gran tranquilidad para el entorno familiar del astro argentino, especialmente en un momento de enorme exigencia emocional y deportiva para Lionel Messi, que se encuentra disputando una nueva Copa del Mundo.

La mejoría de su padre incluso alimenta la expectativa de que pueda acompañar personalmente al capitán argentino durante alguna de las próximas instancias del certamen, aunque hasta el momento no trascendieron detalles sobre esa posibilidad.

Los días difíciles que atravesó Lionel

La situación había tomado relevancia pública luego del debut de Argentina ante Argelia. Tras marcar tres goles en aquel encuentro, Lionel Messi se mostró visiblemente emocionado durante una entrevista y reconoció que atravesaba un momento complejo fuera de las canchas.

“Días difíciles”, había confesado el capitán argentino, sin brindar mayores precisiones en ese momento.

Posteriormente trascendió que la preocupación estaba relacionada con el estado de salud de su padre, una situación que la familia intentó manejar con absoluta reserva mientras avanzaba el tratamiento médico.

La fake news que generó indignación

En medio de ese contexto, el pasado 18 de junio circuló masivamente en redes sociales una falsa información que aseguraba el fallecimiento de Jorge Messi.

La fake news generó una fuerte repercusión y obligó al entorno familiar a emitir aclaraciones para desmentir la versión y pedir respeto frente a una situación delicada.

La noticia del alta médica puso fin a días de incertidumbre y preocupación para la familia Messi. Además, llegó en un momento especial, con la Selección argentina encaminada en el Mundial y a pocas horas de un nuevo cumpleaños de Lionel Messi, que ahora podrá celebrar con una noticia alentadora sobre la salud de su padre.