La madre de Messi perdonó a Florencia Peña tras la fake news y busca un encuentro personal

La polémica generada por la difusión de una falsa noticia sobre la supuesta muerte de Jorge Messi parece haber encontrado un inesperado punto de distensión. Según reveló Yanina Latorre en las últimas horas, Celia Cuccittini habría decidido dejar atrás el conflicto y acercar una señal de reconciliación a Florencia Peña, una de las figuras que quedó involucrada en el escándalo mediático.

La información tomó relevancia luego de varios días de fuertes repercusiones en medios de comunicación y redes sociales, donde la noticia falsa se expandió rápidamente y provocó preocupación entre los seguidores de la familia Messi. La situación también derivó en cuestionamientos hacia quienes replicaron la información sin una confirmación oficial.

De acuerdo con lo relatado por la conductora, la madre de Lionel Messi habría mantenido una actitud comprensiva frente a lo ocurrido y consideró que la actriz no actuó con intención de perjudicar a la familia. El gesto fue interpretado como un intento de cerrar una controversia que ocupó titulares durante varios días.

Un mensaje conciliador en medio de la polémica

Según contó Yanina Latorre, Celia Cuccittini hizo llegar un mensaje directo a Florencia Peña en el que expresó que aceptaba sus disculpas públicas. Además, habría destacado que entiende que la actriz actuó de buena fe y que simplemente fue víctima de una información errónea que circulaba con fuerza en distintos ámbitos.

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"Celia le dijo que acepta sus disculpas, que sabe que no lo hizo de mala fe, que la respeta y la admira", aseguró la panelista al dar detalles de la supuesta comunicación. Estas palabras sorprendieron debido al fuerte impacto emocional que generó la fake news en el entorno más cercano de Jorge Messi.

La actitud conciliadora de la madre del capitán de la Selección Argentina fue ampliamente comentada en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron la decisión de priorizar el diálogo y la comprensión por encima del conflicto. En un contexto donde las controversias suelen escalar rápidamente, el gesto fue recibido como una señal de madurez y empatía.

El deseo de un encuentro cara a cara

Pero el mensaje no se habría limitado únicamente a la aceptación de las disculpas. Según la misma versión difundida por Latorre, Celia Cuccittini también manifestó su intención de encontrarse personalmente con Florencia Peña cuando el revuelo mediático disminuya.

"Le dijo que espera que puedan tomar un café juntas", reveló la conductora, aportando un detalle que llamó especialmente la atención. La frase fue interpretada como una clara muestra de que la familia Messi no busca prolongar la controversia y que está dispuesta a dar vuelta la página.

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La posibilidad de un encuentro entre ambas figuras aparece como un símbolo de reconciliación después de días marcados por versiones cruzadas, críticas y debates sobre la responsabilidad de los comunicadores frente a la circulación de información no verificada.

Las disculpas públicas de Florencia Peña

Tras la difusión de la noticia falsa, Florencia Peña reconoció públicamente su error y asumió la responsabilidad por haber replicado una información que finalmente resultó ser incorrecta. La conductora admitió que no verificó adecuadamente los datos antes de comentarlos al aire y lamentó las consecuencias generadas.

La actriz también explicó que se sintió profundamente afectada por la situación y pidió disculpas tanto a la familia Messi como a la audiencia. Sus declaraciones buscaron aclarar que nunca existió una intención de causar daño y que se trató de una equivocación profesional en un contexto de circulación acelerada de información, indicó NA.

Foto: Archivo.

Incluso, como parte de las repercusiones del episodio, Peña anunció su salida de Luzu TV, decisión que vinculó con la necesidad de asumir las consecuencias de lo ocurrido. Mientras tanto, el mensaje conciliador atribuido a Celia Cuccittini abre una nueva etapa en una historia que parecía destinada a profundizar el conflicto, pero que ahora encuentra una posibilidad de cierre a través del diálogo y el entendimiento.