Facundo Moyano rompió el silencio tras el episodio con su novia: “No consumo, no soy adicto”

Facundo Moyano rompió el silencio luego de haber sido detenido tras la denuncia realizada por su novia, Candela Arizaga. El exdiputado nacional rechazó las acusaciones en su contra, negó haber consumido drogas y aseguró que la joven sufrió un paro cardíaco dentro de su departamento.

Arizaga lo denunció por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género. El episodio ocurrió en un edificio ubicado sobre avenida Del Libertador al 5400, en el barrio porteño de Belgrano.

En una entrevista con Telefe Noticias, el dirigente sindical brindó su versión de los hechos. “Después de que Candela tuvo un paro cardíaco, yo me comunico con el portero”, afirmó y sostuvo que le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Qué dijo sobre el llamado al 911

Según su relato, la primera comunicación con el servicio de emergencias se produjo a las 5:03, cuando ambos todavía estaban en el departamento. El encargado habría interpretado que quien atravesaba la emergencia médica era el propio dirigente.

“Claramente, yo no puedo haber tenido un paro cardíaco porque no puedo llamar al portero mientras tengo un paro cardíaco”, manifestó Facundo Moyano. También aseguró que Arizaga no recuerda lo sucedido porque estaba inconsciente.

Facundo Moyano rompió el silencio esta noche en una entrevista y explicó su versión de los hechos. En diálogo con Rodolfo Barili en Telefe, el exdiputado y líder sindical expresó "no poder explicar" por qué corrió su novia durante el episodio que transcurrió en Belgrano. pic.twitter.com/rM2HZ1w57I — LA NACION (@LANACION) August 11, 2026

El exlegislador expresó su intención de conversar con la joven: “Yo la quiero ver porque le quiero mostrar lo que le pasó, porque ella no es consciente”. Además, dijo tener videos y grabaciones del interior de la vivienda que respaldarían su relato.

Negó haber consumido drogas

Consultado sobre un posible consumo de sustancias durante el episodio, respondió: “No, no se consumió cocaína”. Respecto de su situación personal, agregó: “No consumo, no soy adicto ni nunca tuve problemas de adicción”.

El dirigente explicó que se negó a realizarse análisis de sangre y orina por recomendación de sus abogados. También sostuvo que las imágenes registradas en la calle fueron interpretadas de manera incorrecta y afirmó que el hombre visto corriendo detrás de Arizaga era un policía.

Finalmente, Facundo Moyano cuestionó su detención y consideró que su exposición pública pudo haber influido en la medida. La investigación continuará para determinar cómo ocurrieron los hechos denunciados y analizar los elementos incorporados a la causa.