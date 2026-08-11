Entró con una camioneta a un área protegida, quedó atrapado y el daño tardaría 100 años en revertirse

Un médico ingresó 1,5 kilómetros con su camioneta a la Pampa del Leoncito, en San Juan, y dejó huellas de 25 centímetros. El municipio realizó una denuncia.
Un conductor ingresó con una camioneta a un sector protegido de la Pampa del Leoncito, en San Juan, recorrió aproximadamente 1,5 kilómetros y quedó atrapado, tras provocar profundas huellas sobre un terreno de alta fragilidad ambiental. Las autoridades estimaron que la recuperación de la superficie afectada podría demandar hasta un siglo.
El episodio ocurrió en una de las áreas sensibles de este paisaje natural ubicado en el departamento Calingasta, donde existen restricciones para la circulación vehicular. El conductor fue identificado por el intendente local, Sebastián Carbajal, como Agustín Añó, un médico mendocino de 46 años.
Tras el hecho, personal municipal realizó relevamientos y constató huellas de hasta 25 centímetros de profundidad. Ante la magnitud de la afectación, las autoridades presentaron una denuncia para que se investigue el daño ambiental ocasionado.
Un terreno que se encontraba en recuperación
La Pampa del Leoncito había mostrado durante los últimos meses señales favorables de recuperación natural. Un temporal había permitido que parte de la superficie volviera a inundarse, proceso que contribuyó a la regeneración del terreno.
Sin embargo, al momento del ingreso de la camioneta, la combinación de agua y bajas temperaturas había generado condiciones que hacían prácticamente imposible circular con un vehículo sin afectar el suelo.
Carbajal dimensionó la gravedad del episodio al compararlo con otros antecedentes registrados en el lugar. “Sí, lejos, lejos, lejos, el más desastroso”, afirmó durante una entrevista con Tiempo Streaming.
Advierten que las marcas podrían permanecer durante un siglo
Uno de los antecedentes utilizados por las autoridades para evaluar el impacto ocurrió en noviembre de 2025, cuando vehículos UTV ingresaron al sector y dejaron huellas de entre 10 y 15 centímetros.
Según estudios mencionados por las autoridades locales, aquellas alteraciones podían necesitar entre 40 y 60 años para recuperarse naturalmente. En esta oportunidad, las marcas alcanzaron hasta 25 centímetros, por lo que el jefe comunal advirtió que el proceso podría ser considerablemente más prolongado.
“Para que se recupere la pampa van a necesitar que pasen 100 años”, sostuvo Carbajal, según declaraciones citadas por El Tiempo de San Juan.
Por qué el paso de vehículos provoca tanto daño
El intendente explicó que la particular estructura del suelo de la Pampa del Leoncito posee una capa arcillosa extremadamente frágil frente al peso y la tracción de los vehículos.
Mientras no existe presión sobre ella, la superficie mantiene su estabilidad. El problema aparece cuando ingresa un rodado: el peso puede romper esa capa y generar profundas alteraciones que permanecen visibles durante décadas.
En este caso, el daño no habría terminado cuando la camioneta quedó inmovilizada. Los posteriores intentos para retirar el vehículo profundizaron las marcas, según explicó el funcionario.
Los intentos por sacar la camioneta agravaron la situación
Después de quedar encajada, se realizaron distintas maniobras para intentar liberar la camioneta. Incluso se colocó una estructura a modo de rampa para facilitar su salida.
Sin embargo, el procedimiento no tuvo el resultado esperado y el vehículo terminó hundiéndose todavía más, mientras se generaban nuevas alteraciones sobre la superficie.
La camioneta quedó finalmente bajo custodia de Gendarmería Nacional, mientras las autoridades analizaban cómo retirarla sin provocar un daño adicional en el área protegida.
Evalúan cómo retirar el vehículo sin generar nuevas huellas
La extracción representa ahora un problema técnico. Ingresar otro vehículo para remolcar la camioneta podría provocar nuevas marcas sobre el terreno e incluso existe la posibilidad de que el segundo rodado también quede atrapado.
Una de las alternativas consideradas es esperar hasta que el suelo pierda suficiente humedad para que la camioneta pueda salir por sus propios medios y reducir así el impacto de la maniobra.
También se analizó la posibilidad de utilizar un helicóptero para retirar el vehículo. No obstante, Carbajal indicó que una operación de esas características tendría un costo superior al valor de la propia camioneta.