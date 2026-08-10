Suspendieron el partido de River ante Independiente Santa Fe por el terremoto en Colombia

El partido que River debía disputar este miércoles ante Independiente Santa Fe de Colombia fue suspendido como consecuencia del fuerte terremoto que afectó a Bogotá y otras ciudades del país. El encuentro correspondía a la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

La decisión se adoptó frente al escenario de emergencia generado por el movimiento sísmico. El encuentro iba a jugarse en la capital colombiana, una de las ciudades donde el temblor se percibió con intensidad y provocó evacuaciones preventivas.

La Confederación Sudamericana de Fútbol deberá analizar ahora las alternativas disponibles para reprogramar el compromiso. Hasta el momento no se informaron oficialmente el nuevo día ni el horario en que se disputará el encuentro.

River no viajará a Colombia

A partir de la suspensión, la delegación de River no viajará a Colombia como estaba previsto. El plantel permanecerá en Buenos Aires mientras aguarda una definición sobre la continuidad de la serie internacional.

El terremoto sucedió a la mañana de este lunes.

La modificación también obligará a reorganizar el calendario deportivo del conjunto dirigido por Eduardo Coudet. La nueva fecha deberá coordinarse con los compromisos del Torneo Clausura y con el partido de vuelta frente al equipo colombiano.

El encuentro representaba una oportunidad importante para el Millonario, que atraviesa un momento deportivo adverso. El equipo viene de perder 1-0 ante Tigre en Victoria y acumula seis derrotas consecutivas en competencias organizadas por la AFA.

El encuentro iba a jugarse en la capital colombiana, una de las ciudades donde el temblor se percibió con intensidad y provocó evacuaciones preventivas.

A la espera de una nueva fecha

Mientras la Conmebol evalúa las posibilidades, River deberá continuar con sus entrenamientos y preparar sus próximos compromisos. El cuerpo técnico también tendrá que ajustar la planificación que había diseñado para el viaje y el partido en la altura de Bogotá.

La postergación podría ofrecerle a Coudet más tiempo para trabajar con Thiago Almada, quien llegó recientemente al país después de sus vacaciones. El flamante refuerzo estaba inscripto para disputar la Copa Sudamericana, aunque no se esperaba que sumara minutos en el encuentro de ida.

Por el momento, el partido permanece suspendido y su realización dependerá de las condiciones de seguridad en Colombia. La Conmebol comunicará próximamente cómo continuará la serie de octavos de final.