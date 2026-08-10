Neuquén campeón de la Liga Paranaense: los referentes revelaron las claves de la consagración

Neuquén campeón de la Liga Paranaense escribió un nuevo capítulo de su historia al quedarse con el Torneo Apertura con dos fechas de anticipación. El equipo del sur de Paraná venció 2-0 a San Benito, alcanzó los 40 puntos y aseguró su sexta estrella en el fútbol local, coronando un proceso que sus protagonistas relacionaron con el trabajo sostenido, la humildad y la ambición de un plantel que ya comenzó a mirar hacia nuevos desafíos.

La celebración todavía estaba fresca cuando Sebastián Arbitelli, Emanuel Giraudi y Federico Sangoy visitaron Elonce para contar desde adentro cómo se construyó la campaña. Los tres pusieron el acento menos en las individualidades que en el grupo, la institución y las personas que trabajan cotidianamente para sostener al equipo.

“Estamos muy contentos, obviamente, después de lo que se consiguió ayer, que no es algo menor para nosotros. Escribimos una parte de la historia en el club muy linda”, expresó Giraudi. Sin embargo, inmediatamente marcó el espíritu que atraviesa al plantel: disfrutar el título sin perder de vista lo que viene. “Tratando de festejarlo lo más que se puede, pero sabiendo de que esto sigue”.

Un título que coronó años de protagonismo

La sexta estrella no apareció como un episodio aislado. Neuquén consiguió instalarse durante los últimos años entre los protagonistas habituales de la Liga Paranaense y sus referentes explicaron que esa continuidad respondió a objetivos trazados con anticipación, antes de que llegaran los títulos.

“Venimos siendo protagonistas hace varios años. La verdad que nos habíamos trazado objetivos a largo plazo, que era competir, estar entre los tres, cuatro mejores equipos todos los años, entrar en los torneos argentinos”, señaló Arbitelli. Y agregó: “Por suerte hace tres, cuatro años que lo estamos logrando con creces porque del 2024 hasta esta parte venimos festejando, así que estamos muy contentos y queremos ir por más”.

Sebastián Arbitelli.

Para Sangoy, la alegría tuvo además un componente personal. Había atravesado una lesión de tobillo durante las semanas previas y consiguió recuperarse para estar presente en el partido que terminó otorgándole el campeonato al “Pingüino”.

“A nivel grupal, más que nada muy contento por la institución porque sigue creciendo día a día y, obviamente, a nivel personal muy contento porque venía de unas dos semanas de que me había lesionado del tobillo, pero pude llegar bien y jugar este último partido para poder consagrarlo”, relató.

“Es un grupo con mucha hambre de gloria”

Detrás de los resultados, los referentes encontraron una explicación en la identidad que fue adquiriendo el vestuario. Para Arbitelli, el rasgo distintivo no estuvo únicamente relacionado con las condiciones futbolísticas, sino con la disposición para trabajar y competir. “Yo creo que es un grupo que tiene muchas ganas de trabajar, muy humilde, muy sacrificado, que no se conforma con nada”, sostuvo.

Luego puso especialmente el foco en los futbolistas más jóvenes: “Creo que es un grupo de jóvenes que tiene mucha hambre de gloria, tiene ganas de escribir su historia en la Liga Paranaense, en el fútbol y en el deporte paranaense”.

Emanuel Giraudi.

El experimentado jugador proyectó incluso que algunos integrantes del plantel podrían continuar creciendo más allá del ámbito local. “Creo que esa ambición y esa humildad es muy importante y veo un futuro muy prometedor en muchos de ellos. Cada vez se ponen objetivos más altos y creo que pueden llegar a cumplirlos y algunos de ellos, con un poco de suerte, vivir del fútbol”, afirmó.

La tarde en la que Neuquén aseguró la sexta estrella

La consagración, sin embargo, tuvo suspenso. Neuquén debía cumplir con su parte ante San Benito y esperar lo que sucediera con Sportivo Urquiza, su perseguidor. Además, durante el primer tiempo desperdició un penal que podría haber abierto antes el marcador.

Giraudi recordó que el equipo dirigido por José Mancuello logró evitar que la ansiedad modificara su manera de jugar. “Manteníamos la calma por el hecho de que faltaban dos fechas más por jugarse y que si se daba en este momento era porque no coincidía un resultado aparte, digamos, del nuestro”, explicó a Elonce.

“Nosotros supimos mantener la calma en el primer tiempo, tuvimos la desgracia de errar un penal, el equipo se mantuvo igual, con calma”, reconstruyó. El escenario comenzó a aclararse durante el complemento: “Ya en el segundo tiempo se empezaban a dar informaciones, conseguimos el primer gol y faltando casi 20 minutos nos enteramos que había terminado el otro partido. Con la victoria nuestra ya teníamos el título, así que ahí supimos terminarlo”.

La fortaleza física apareció en el momento decisivo

San Benito volvió a presentarse como un adversario exigente. El 2-0 definitivo pudo transmitir una sensación de comodidad que, según explicaron los protagonistas, no reflejó completamente lo sucedido durante buena parte del encuentro. “La verdad, como hablábamos ayer, también es un rival duro, siempre nos pone difíciles los partidos, pero lo supimos llevar”, analizó Sangoy.

El penal fallado no alteró el plan y el equipo encontró la diferencia cuando el desgaste comenzó a pesar. “Tuvimos la desgracia de errar el gol en el primer tiempo, pero siempre tranquilos porque sabemos que en los segundos tiempos nosotros sacamos un poquito más, estamos muy bien físicamente”, destacó. “Eso hace que en el segundo tiempo saquemos la ventaja y nos pudimos llevar la victoria”, completó.

Federico Sangoy.

Una celebración particular en las tribunas

Mientras el banco de suplentes recibía la confirmación de que el campeonato estaba asegurado, en las tribunas todavía aparecían dudas. La combinación de resultados y el criterio de desempate generaron una escena particular entre los hinchas que habían acompañado al equipo.

“Por ahí nos reíamos porque algunos no terminaban de entender cómo era esto de los puntos”, contó Arbitelli. Neuquén tenía seis unidades de diferencia cuando quedaban exactamente seis por disputar, pero contaba con ventaja en el desempate ante Sportivo Urquiza.

“Nosotros empezamos a festejar desde el banco de suplentes cuando nos enteramos del resultado y se veía que en la tribuna había familiares de un lado, familiares del otro, que decían: ‘Sí, salimos campeones; no, no salimos campeones’. Uno quería festejar, otro no lo dejaba festejar”, recordó entre risas.

Las inferiores, una imagen que emocionó al plantel

En medio de esa confusión inicial apareció una de las postales que los campeones conservaron de la jornada: la presencia de numerosos chicos de las divisiones inferiores acompañando al plantel superior durante la coronación. “Tuvo esa particularidad este campeonato y había muchos chicos de las inferiores también, que nos pone muy contentos porque quiere decir que los representamos de la forma adecuada”, valoró Arbitelli.

Para los referentes, esa identificación forma parte de un objetivo que excede el resultado deportivo. El equipo de Primera se convirtió en una referencia para quienes recorren las categorías formativas y sueñan con ocupar algún día esos mismos lugares.

Seis títulos y una historia compartida

La nueva consagración permitió también mirar hacia atrás. Arbitelli estuvo involucrado en las seis estrellas de Neuquén, aunque su primera experiencia tuvo una circunstancia dolorosa: sufrió la rotura de ligamentos cruzados.

“Yo estuve en las seis. En la primera me rompí los ligamentos cruzados. Pero siempre digo que el jugador es parte involucrada siempre que esté en el día a día y yo me siento parte de esa primera como de la última, de todas igual”, expresó.

Su reflexión, no obstante, volvió rápidamente hacia la dimensión colectiva: “Siempre lo repito, que para mí los títulos son de todos los hinchas de Neuquén, no de un jugador, de un técnico, ni de un dirigente. Los seis títulos de Neuquén, desde mi punto de vista, son de toda la familia pingüina, de todo el barrio”.

“Cada cual desde su rol”

La frase resume buena parte del mensaje que los futbolistas buscaron transmitir después del campeonato. El título, plantearon, incluyó tanto a quienes tuvieron continuidad dentro del campo como a quienes ocuparon lugares menos visibles.

“Estamos todos muy contentos, del primero que entra a la cancha, al que le toque sumar pocos minutos o al que le toca quedarse afuera por lo que fuera, está igual de feliz”, aseguró Arbitelli. “Cada cual desde su rol donde le toque estar”, añadió.

Giraudi y Sangoy también atravesaron buena parte de la etapa más exitosa del “Pingüino”. El primero recordó que vivió dos coronaciones como hincha y cuatro como futbolista, mientras que Sangoy estuvo presente en cinco de las seis estrellas. “Por suerte me tocó agarrar la época gloriosa”, expresó Federico, aunque inmediatamente recibió una corrección de sus compañeros: también ayudó a generarla.

El trabajo que no aparece dentro de la cancha

Sangoy destacó especialmente a quienes desarrollan tareas cotidianas alrededor del plantel. Desde el mantenimiento del campo hasta la provisión de materiales, los futbolistas consideraron esas condiciones parte indispensable del rendimiento deportivo.

“Es tanto de nosotros como de todos los hinchas también, de la gente que trabaja silenciosamente, que no se ve y hace que la cancha esté linda, que tengamos las condiciones que tenemos todos los días, los elementos que nos brindan, así que es de todos”, manifestó.

Arbitelli coincidió al destacar el respaldo dirigencial: “Estamos muy agradecidos con la institución y con los dirigentes por las condiciones que nos brindan en los lugares de entrenamiento, las pelotas. Siempre tenemos unas excelentes condiciones”.

De la sexta estrella al Regional Amateur

Neuquén apenas tendrá unos días para saborear el campeonato. Aunque todavía debe disputar las dos últimas fechas del Apertura, el calendario colocará rápidamente al plantel frente a otros desafíos: el Torneo Regional Federal Amateur, la Copa Confederación y una nueva competencia de la Liga Paranaense.

“Nos queda celebrar estos dos o tres días y ya enfocarnos. Nosotros siempre queremos jugar, por más que queden dos partidos que no nos definen nada. Queremos representar a la institución como se merece, queremos ganar los dos partidos que vienen”, anticipó Arbitelli.

La ventaja de haber cerrado el campeonato anticipadamente será la posibilidad de distribuir esfuerzos y comenzar a trabajar específicamente sobre las competencias venideras. “Por suerte haber podido salir campeón dos fechas antes, nos podemos enfocar de lleno también en lo que es el Regional, en los torneos que se nos avecinan. Queremos siempre ser protagonistas”, agregó.

Lautaro Geminiani y un refuerzo de experiencia

Para afrontar esa etapa, Neuquén sumó a Lautaro Geminiani, futbolista con una extensa trayectoria y pasado en el profesionalismo. Su llegada fue interpretada dentro del plantel como otra señal del crecimiento deportivo e institucional. “Ahora está llegando un refuerzo de mucha jerarquía y de mucha experiencia como es Lautaro Geminiani. Considero un paso muy importante en la historia del club”, afirmó Arbitelli.

Además del aporte estrictamente futbolístico, el referente puso el foco en lo que podrá transmitir a las nuevas generaciones: “Creo que va a ser una herramienta importantísima para los jóvenes compartir con una persona como él, con la experiencia y la trayectoria que tiene. Esperemos que nos pueda dar un gran aporte, no solo dentro de la cancha, sino fuera”.

El grupo como puerta de entrada

Giraudi contó que Geminiani ya comenzó a incorporarse al funcionamiento cotidiano del plantel y destacó un elemento que considera fundamental para facilitar cualquier adaptación. “Más que nada en el club se da mucho que cuando uno es buena persona es mucho más fácil después todo con lo que ya se ha formado”, sostuvo.

Sobre las condiciones deportivas del refuerzo agregó: “Es un muchacho con muchísima experiencia y creo que estamos dando un paso en ese sentido como lo venimos dando en la Liga”.

El crecimiento, entendió, también genera un efecto de atracción: “Creo que si el club va creciendo hace que jugadores de esa jerarquía quieran venir a competir con nosotros. Obviamente que muy contento por eso”.

Un plantel amplio para tres competencias

La exigencia aumentará considerablemente en los próximos meses. El cuerpo técnico encabezado por Mancuello contará con un grupo de aproximadamente 26 a 28 futbolistas y tendrá que administrar minutos entre distintos torneos.

“Sabemos que son meses bastante cargados, que vamos a tratar de apuntarlo a todo de la misma manera, con el mismo compromiso, ya sea la Liga o sea el Regional”, explicó Giraudi.

La competencia interna será intensa porque todos buscarán un lugar en los compromisos más importantes. “Obviamente todos queremos estar en el 11 inicial del Regional Amateur, que es lo que hoy nos hace prepararnos de esta manera, pero ya dimos una base, dimos un mensaje nosotros o Mancuello en este caso: las tres competencias van a ser importantes para nosotros”, aseguró.

Neuquén se consagró campeón de la Liga Paranaense de fútbol

El crecimiento deportivo acompañado por el club

Mientras el fútbol sumó otra copa, Atlético Neuquén atravesó también un proceso de crecimiento institucional. Sus jugadores hablaron con especial entusiasmo de la adquisición de un terreno, considerado un acontecimiento histórico para la entidad. “El club está creciendo, yo siempre digo, a pasos lentos, pero firme”, señaló Arbitelli.

“La adquisición del terreno es algo histórico y muy importante para el club”, remarcó. La intención es que ese espacio se transforme paulatinamente con el aporte de toda la comunidad de Neuquén. Para dar el primer paso, los deportistas organizaron una jornada solidaria destinada a comenzar con las tareas de limpieza.

Un nuevo sueño después del campeonato

“Invitamos a todo el barrio a aportar su granito de arena, ya sea ayudando”, convocó Arbitelli. Según explicó, deportistas de las diferentes disciplinas se reunirán para trabajar sobre el nuevo terreno.

“Vamos a estar haciendo lo que nosotros le llamamos una solidaria, que es todo el club, todos los deportistas del club, yendo a limpiar el terreno para poner el primer granito de arena y comenzar con un nuevo sueño que tenemos todos los hinchas del club de Neuquén”, expresó.

Giraudi reforzó el agradecimiento hacia quienes acompañan el proceso desde lugares menos visibles. “Saludar a toda la gente del club y más que nada a la que trabaja atrás nuestro, que no tenemos más que palabras de agradecimiento. Así como nosotros cumplimos, ellos nos cumplen el doble para que nosotros estemos bien, estemos contentos”, destacó.

“Somos más hinchas del club que hinchas del fútbol”

La identidad que describieron los campeones no quedó limitada a la Primera División ni siquiera al fútbol. Neuquén cuenta con otras disciplinas y sus referentes remarcaron que los resultados de cualquiera de ellas son vividos como propios.

“Creo que nosotros, aparte del deporte que hacemos, somos más hinchas del club que hinchas del fútbol. Entonces, si le va bien a cualquier disciplina que sea roja y amarilla, a nosotros nos pone contentos”, resumió Giraudi.

Sangoy cerró sumándose al reconocimiento hacia quienes acompañaron durante todo el Apertura: “Agradecerle a cada hincha que se acercó todo este torneo y que nos sigue”. Después de la sexta estrella, el desafío será continuar un proceso que los protagonistas consideran todavía abierto.