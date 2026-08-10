La Cocina del Once presentó un menú con cerdo y un irresistible turrón de chocolate

REDACCIÓN ELONCE
La Cocina del Once tuvo una nueva edición con Danisa Todoro y el chef Sebastián Rodríguez Vivanco. Prepararon sándwich de lomito, bondiola con diferentes acompañamientos y un turrón de chocolate y dulce de leche.
La Cocina del Once presentó este lunes una propuesta completa basada en carne de cerdo y productos regionales, durante una nueva edición del tradicional espacio gastronómico de Elonce. Con la conducción de Danisa Todoro, el chef Sebastián Rodríguez Vivanco desplegó un menú de tres pasos con alternativas para preparar en casa.
La jornada comenzó con un sándwich de lomito de cerdo, continuó con una bondiola acompañada por salsa de morrones y frutos secos, mayonesa de chimichurri, tortilla de papas encebolladas y puré de verduras asadas. Para cerrar, llegó el momento dulce con un turrón de chocolate y dulce de leche.
La carne de cerdo de Granalier fue protagonista de las dos preparaciones saladas. Rodríguez Vivanco mostró diferentes formas de cocinarla y combinó el producto con vegetales, quesos, frutos secos y aderezos de elaboración sencilla.
Sándwich de lomito de cerdo
Para la entrada, se necesitaron un pan, 200 gramos de lomito de cerdo Granalier, un tomate, un diente de ajo, 200 gramos de queso en fetas, queso rallado, leche, aceite de girasol, lechuga, un huevo duro, 50 gramos de cebolla morada y 50 gramos de zanahoria.
La preparación comenzó por el aderezo. Para elaborarlo, se colocó una parte de leche por tres de aceite, junto con un diente de ajo y queso rallado. Todo se procesó con mixer hasta conseguir una consistencia similar a la mayonesa. Por otro lado, se preparó una ensalada con las verduras y el huevo duro, que luego se condimentó con la salsa.
El pan se doró junto con el queso para obtener una textura crocante. Finalmente, el lomito de cerdo se cocinó sobre una plancha hasta alcanzar el punto deseado y se armó el sándwich incorporando la carne, la ensalada y el aderezo.
Bondiola con diferentes salsas y guarniciones
El plato principal tuvo como protagonista a la bondiola. Se utilizaron 300 gramos de carne de cerdo, sal, pimienta y caldo de verduras. La pieza se cortó en bocados, se salteó con aceite y se condimentó. La cocción terminó con la incorporación del caldo, que permitió mantener la carne húmeda.
Para la salsa de morrones se necesitó un morrón rojo, aceite, un diente de ajo, 50 gramos de nueces y 20 gramos de queso rallado. El morrón se quemó directamente sobre el fuego, se peló y posteriormente se procesó con el resto de los ingredientes hasta conseguir una preparación homogénea.
En paralelo, la mayonesa de chimichurri se elaboró hidratando 30 gramos de chimichurri seco con 30 mililitros de vinagre y 15 mililitros de aceite. Después se incorporó mayonesa y sal.
El plato se completó con dos guarniciones. Para el puré se llevaron al horno cebolla, zapallito, berenjena, pimiento, ajo y zanahoria, previamente condimentados y rociados con aceite. Una vez tiernos, los vegetales se procesaron hasta conseguir un puré. La combinación permitió sumar distintos sabores y aprovechar varias verduras dentro de una misma preparación.
Cómo preparar la tortilla de papas
Para la tortilla se emplearon 200 gramos de papas, 100 gramos de cebolla, tres huevos, sal, pimienta y aceite para freír. Las papas se cortaron en cubos y se frieron hasta quedar cocidas.
Por separado, la cebolla se salteó hasta alcanzar un punto medio de cocción. Después se mezcló con las papas y los huevos batidos, además de la correspondiente condimentación.
La preparación se llevó a una sartén y se cocinó de ambos lados hasta conseguir la consistencia de una tortilla. De esta manera, la bondiola quedó acompañada por tortilla de papas, puré de verduras asadas y las dos salsas elaboradas durante el programa.
Turrón de chocolate y dulce de leche para el final
El postre elegido por Rodríguez Vivanco fue un turrón de chocolate y dulce de leche. La receta llevó 230 gramos de galletitas de agua, 150 gramos de dulce de leche, 200 gramos de chocolate, 200 gramos de crema de leche y 20 gramos de manteca. Para la terminación se utilizaron además crema de leche, 30 gramos de azúcar y 50 gramos de frutillas.
El primer paso consistió en triturar las galletitas y mezclarlas con el dulce de leche. Esa preparación se distribuyó en un molde para formar la base. Luego se elaboró una ganache: se calentó la crema y, una vez retirada del fuego, se incorporó el chocolate hasta integrarlo completamente. Al final se agregó la manteca y se dejó enfriar.
La ganache se colocó sobre la base y el turrón fue llevado al frío hasta conseguir firmeza. Para terminar, se preparó una crema chantilly y se cortaron las frutillas. El postre se sirvió en porciones, decorado con crema y fruta fresca, para completar una nueva propuesta de La Cocina del Once.