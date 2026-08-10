El Gobierno habilitó camiones más largos y con mayor capacidad de carga mediante una actualización del régimen de pesos y dimensiones aplicable a los vehículos destinados al transporte de pasajeros y mercaderías. La modificación fue establecida mediante el Decreto 689/2026 y, según el Ejecutivo, apuntó a "reducir los costos logísticos y adecuar las reglas" a los actuales estándares de fabricación.

La normativa sustituyó el Anexo R del Decreto 779/95 e incorporó nuevas configuraciones vehiculares. Entre los principales cambios aparecieron nuevas longitudes máximas para camiones y bitrenes, además de disposiciones específicas para vehículos impulsados a Gas Natural Comprimido (GNC), eléctricos e híbridos.

Para los vehículos de carga, la norma estableció una longitud máxima de 19,60 metros para tractocamiones con semirremolque de articulación simple. En el caso de los bitrenes de doble articulación, los límites quedaron fijados en 23,40; 26,50 y 31,25 metros, de acuerdo con las configuraciones B1, B2 y B3, respectivamente.

El Gobierno busca reducir costos del transporte

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sostuvo que las modificaciones permitirán “agilizar y bajar costos del transporte terrestre”.

Según explicó el funcionario, la actualización equiparó las dimensiones de los camiones con las vigentes en Brasil, incrementó los pesos admitidos, manteniendo los límites establecidos por eje, y adaptó la regulación a las nuevas tecnologías utilizadas por la industria automotriz.

Sturzenegger cuestionó las restricciones existentes hasta ahora y afirmó: “Teníamos el absurdo de tener camiones que, pudiendo cargar más, no podían hacerlo porque la norma, obsoleta, lo prohibía”.

Cambios para vehículos a GNC y eléctricos

La reforma también contempló las nuevas tecnologías de motorización. Los vehículos propulsados con GNC dedicado podrán utilizar cubiertas súper anchas, una modificación orientada a "compensar" las características y mayores costos asociados con ese tipo de unidades.

Asimismo, se incorporaron criterios específicos para vehículos eléctricos puros e híbridos.

Desde el Ejecutivo indicaron que la actualización también busca “aprovechar la disponibilidad de Gas Natural Vehicular derivada del desarrollo de Vaca Muerta” y acompañar los nuevos estándares regionales de fabricación.

Transporte podrá modificar las reglas

Otro de los cambios relevantes fue la ampliación de las facultades de la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, para modificar y actualizar el Anexo R conforme evolucionen la tecnología y las necesidades del sector.

El organismo podrá incorporar nuevas configuraciones vehiculares, modificar las longitudes autorizadas y establecer nuevas relaciones entre peso y potencia. También tendrá capacidad para determinar esquemas de implementación gradual, excepciones y prórrogas cuando resulten necesarias.

Nuevas reglas para camiones y bitrenes

Desde el Gobierno señalaron que la reforma apunta a establecer una “regulación más dinámica”, que acompañe la evolución de la industria, permita incorporar tecnologías más eficientes y reduzca las restricciones consideradas obsoletas.

El Ejecutivo sostuvo que los cambios permitirán avanzar hacia “un sistema de cargas y pasajeros moderno, competitivo y con menores costos logísticos”, al permitir que determinadas configuraciones vehiculares transporten mayores volúmenes dentro de los límites de seguridad establecidos para cada eje.