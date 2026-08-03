 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Nuevo cuadro tarifario

Aumentó el peaje en la autopista Rosario - Santa Fe: cuánto cuesta desde agosto

El incremento del 33% comenzó a aplicarse el sábado 1º de agosto y alcanza a todas las categorías. Los automóviles pagan $4.000 en las cabinas troncales y $1.500 en los accesos, con descuentos para los usuarios de TelePASE.

3 de Agosto de 2026
Estación de peaje.
Estación de peaje.

El incremento del 33% comenzó a aplicarse el sábado 1º de agosto y alcanza a todas las categorías. Los automóviles pagan $4.000 en las cabinas troncales y $1.500 en los accesos, con descuentos para los usuarios de TelePASE.

Desde el pasado sábado 1º de agosto rige un nuevo cuadro tarifario en la autopista Rosario - Santa Fe. La actualización representa un aumento del 33% y alcanza a todas las categorías de vehículos.

 

Para los automóviles particulares, el paso por las estaciones troncales cuesta $4.000 mediante el pago manual. Quienes utilizan TelePASE abonan $3.200 debido al descuento del 20% aplicado sobre la tarifa general.

 

El incremento también comprende a los camiones, colectivos y vehículos de mayor porte. Los importes varían según la cantidad de ejes y la categoría asignada a cada unidad.

 

Cuánto cuesta el peaje troncal

Las nuevas tarifas vigentes en las estaciones troncales de la autopista Rosario - Santa Fe son:

 

  • Categoría 1: $4.000 manual y $3.200 con TelePASE.
  • Categorías 2 y 3: $8.000 manual y $6.400 con TelePASE.
  • Categoría 4: $16.000 manual y $12.800 con TelePASE.
  • Categoría 5: $24.000 manual y $19.200 con TelePASE.
  • Categoría 6: $28.000 manual y $22.400 con TelePASE.

El mayor valor corresponde a la categoría 6, que pasó a pagar $28.000 por cabina cuando utiliza la modalidad manual. Con el sistema automático, el importe se reduce a $22.400.

 

 

También aumentaron las tarifas de acceso

 

Los peajes ubicados en los accesos poseen valores inferiores a los de las estaciones troncales. Para los automóviles, la tarifa quedó fijada en $1.500 con pago manual y $1.200 con TelePASE.

  • El cuadro completo para los accesos es el siguiente:
  • Categoría 1: $1.500 manual y $1.200 con TelePASE.
  • Categorías 2 y 3: $3.000 manual y $2.400 con TelePASE.
  • Categoría 4: $6.000 manual y $4.800 con TelePASE.
  • Categoría 5: $9.000 manual y $7.200 con TelePASE.
  • Categoría 6: $11.000 manual y $8.800 con TelePASE.

Qué descuentos continúan vigentes

 

Los usuarios adheridos a TelePASE mantienen una bonificación del 20% respecto del pago manual. El sistema también permite atravesar las cabinas sin detenerse para efectuar el pago en efectivo.

Además, continúa el programa TelePASE Santa Fe 50%, destinado a quienes reúnen las condiciones establecidas dentro de ese régimen. El beneficio no se aplica automáticamente a todos los conductores, sino únicamente a los usuarios previamente incorporados.

 

Con esta actualización, un automóvil que recorra la autopista Rosario - Santa Fe y atraviese una estación troncal paga $800 menos si utiliza TelePASE. En los peajes de acceso, la diferencia frente al pago manual es de $300.

Temas:

Peaje autopista Rosario - Santa Fe
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso