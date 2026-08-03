El Gobierno acelera en el Congreso el tratamiento de reformas clave antes de octubre

El Gobierno nacional pone en marcha una ofensiva legislativa para intentar sancionar antes de octubre un paquete de iniciativas que considera estratégicas para sostener su programa económico. La prioridad estará puesta en los proyectos de reforma del Banco Central e Inocencia Fiscal, que se encuentran en la Cámara de Diputados, y en las iniciativas de propiedad privada y Súper RIGI, que avanzan en el Senado.

La estrategia oficial apunta a aprovechar el margen político disponible antes de que la agenda legislativa quede condicionada por el inicio de la carrera hacia las elecciones presidenciales de 2027. En ese contexto, la coordinación de las negociaciones estará a cargo de la mesa política del Gobierno, encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Durante esta semana, el oficialismo buscará acelerar las conversaciones con los bloques aliados para avanzar tanto en el Senado como en Diputados y lograr los consensos necesarios para aprobar las iniciativas.

El Senado reanudará el debate

La Cámara alta retomará este jueves la sesión que había pasado a cuarto intermedio el 16 de julio por falta de acuerdos para tratar el proyecto de propiedad privada, una iniciativa que propone eliminar las restricciones para que empresarios extranjeros puedan adquirir tierras en el país.

Aunque en La Libertad Avanza consideran que cuentan con los votos necesarios para convertir el proyecto en ley, mantendrán reuniones con bloques dialoguistas hasta último momento para asegurar el respaldo parlamentario. La presidenta del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, encabezará un encuentro con representantes de la UCR, PRO y fuerzas provinciales para definir el escenario de la votación.

La propuesta también incorpora modificaciones para agilizar desalojos, limitar las expropiaciones y reformar aspectos de la Ley de Manejo del Fuego, puntos que generaron cuestionamientos de distintos sectores durante el debate parlamentario.

También buscarán impulsar el Súper RIGI

En paralelo, el oficialismo intentará avanzar esta semana con el dictamen del proyecto denominado Súper RIGI, que será analizado en un plenario de las comisiones de Economía e Inversión, Presupuesto y Hacienda y Legislación General.

La agenda del Senado también contempla el tratamiento de los pliegos de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para integrar la Sala I de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional, tribunal que deberá intervenir en la revisión de la causa Libra.

Diputados negociará la reforma del Banco Central

En la Cámara de Diputados, La Libertad Avanza iniciará una ronda de negociaciones con los bloques aliados para intentar aprobar durante agosto la reforma del Banco Central, una de las iniciativas que el presidente Javier Milei presentó como eje de su programa económico.

El proyecto establece la prohibición de emitir dinero para financiar el déficit fiscal tanto del Tesoro nacional como de las provincias. La intención del oficialismo es tratar la iniciativa antes de que el Congreso concentre su actividad en el Presupuesto 2027, que deberá ingresar el próximo 15 de septiembre.

Para lograrlo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, buscará sumar el respaldo del PRO, sectores de la Unión Cívica Radical y bloques provinciales, una estrategia similar a la utilizada en debates anteriores.

El desafío de construir mayorías

El principal obstáculo para el oficialismo será reunir los apoyos necesarios para alcanzar el quórum y aprobar los proyectos. La Libertad Avanza cuenta con 95 diputados propios, por lo que necesita alcanzar al menos 129 votos para habilitar las sesiones y avanzar con las iniciativas.

En ese escenario, las negociaciones estarán centradas en el interbloque de Fuerzas del Cambio, Innovación Federal, Producción y Trabajo y legisladores provinciales e independientes.

Mientras tanto, la reforma del Banco Central tomará estado parlamentario y será girada a las comisiones de Finanzas y Presupuesto, mientras que el proyecto de Inocencia Fiscal ya comenzó su recorrido en las comisiones de Presupuesto y Legislación Penal, donde el oficialismo buscará obtener los dictámenes necesarios para llevar ambas iniciativas al recinto.