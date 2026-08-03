El petróleo cae hasta 5% tras el anuncio de nuevas negociaciones entre Estados Unidos e Irán

La reactivación del diálogo entre Washington y Teherán redujo expectativas de escalada militar en Medio Oriente, provocando caída del crudo y optimismo en mercados globales.
Los precios internacionales del petróleo registran una fuerte baja este lunes luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la reanudación de las negociaciones con Irán. La posibilidad de un avance diplomático disminuyó el temor a una escalada del conflicto en Medio Oriente y alivió las preocupaciones sobre el abastecimiento mundial de crudo.
En ese contexto, el barril de Brent, referencia para Argentina, descendió 4,6% y cotizó en torno a los 83,88 dólares. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, perdió 5,7% y se ubicó cerca de los 79,85 dólares por barril.
La caída se produjo luego de que Trump confirmara el sábado que suspendió un ataque militar de gran escala contra Irán tras recibir pedidos de distintos países de la región para dar continuidad a las negociaciones diplomáticas.
Irán habló de conversaciones con Omán
Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní aclararon este lunes que actualmente no mantienen negociaciones directas con Estados Unidos. No obstante, confirmaron que existen conversaciones con Omán sobre la administración del estratégico estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio mundial de petróleo.
La expectativa de una menor tensión geopolítica modificó rápidamente el comportamiento del mercado energético. Días atrás, el temor a una interrupción del suministro había impulsado al Brent por encima de los 90 dólares por barril, pero el anuncio de Washington revirtió esa tendencia.
Los inversores interpretaron que la posibilidad de una solución diplomática reduce, al menos en el corto plazo, el riesgo de restricciones sobre la oferta global de petróleo.
Wall Street y las bolsas europeas operaron en alza
El mejor clima internacional también impulsó a los mercados bursátiles. En las operaciones previas a la apertura de Wall Street, el índice S&P 500 avanzó 0,47%, mientras que el tecnológico Nasdaq Composite subió 0,15%. El promedio industrial Dow Jones, en tanto, mostraba una mejora del 1,05%.
Entre las compañías con mayores avances se destacaban DR Horton, Paychex y DuPont de Nemours. En cambio, las principales bajas correspondían a Micron, Garmin y Seagate.
En Europa también predominó el optimismo. El índice Euro Stoxx ganó 0,82%, mientras que el DAX de Alemania avanzó 1,32% y el CAC 40 de Francia subió 1,10%. La excepción fue el FTSE 100 de Londres, que retrocedió 0,11%.
Comportamiento dispar en Asia
Las bolsas asiáticas cerraron con resultados mixtos. El Hang Seng de Hong Kong registró una suba de 0,48%, mientras que el índice de Shanghái cayó 0,59%.
Por su parte, el Kospi de Corea del Sur se disparó 5,12%, mientras que el Nikkei 225 de Japón retrocedió 0,94%, en una jornada marcada por la volatilidad cambiaria y la intervención sobre el yen.